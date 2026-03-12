تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد
تحت ضغط ارتفاع الدولار.. تراجع أسعار الذهب
Lebanon 24
12-03-2026
|
01:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
انخفضت أسعار
الذهب
اليوم الخميس تحت ضغط ارتفاع الدولار، في حين جدد ارتفاع أسعار
النفط
المخاوف بشأن التضخم وقلص الآمال في خفض أسعار الفائدة على المدى القريب.
بحلول الساعة 01:03 بتوقيت غرينتش، هبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 5165.73 دولار للأونصة. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل/نيسان 0.2% إلى 5171.40 دولار.
وزاد الدولار 0.2% مما جعل السلع المقومة بالعملة الأميركية مثل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، وفقاً لوكالة "
رويترز
".
