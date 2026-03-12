تحت ضغط ارتفاع الدولار.. تراجع أسعار الذهب

انخفضت أسعار اليوم الخميس تحت ضغط ارتفاع الدولار، في حين جدد ارتفاع أسعار المخاوف بشأن التضخم وقلص الآمال في خفض أسعار الفائدة على المدى القريب.



بحلول الساعة 01:03 بتوقيت غرينتش، هبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 5165.73 دولار للأونصة. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل/نيسان 0.2% إلى 5171.40 دولار.



وزاد الدولار 0.2% مما جعل السلع المقومة بالعملة الأميركية مثل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، وفقاً لوكالة " ".

