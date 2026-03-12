تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

فيتش: 5 مليارات دولار خسائر محتملة لقطاع التأمين البحري

Lebanon 24
12-03-2026 | 03:33
A-
A+
فيتش: 5 مليارات دولار خسائر محتملة لقطاع التأمين البحري
فيتش: 5 مليارات دولار خسائر محتملة لقطاع التأمين البحري photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن سحب التأمين البحري ضد مخاطر الحرب على هياكل السفن في الخليج قد يكون له تأثير سلبي على التصنيف الائتماني للشركات الأميركية المتخصصة في التأمين على الممتلكات والمسؤوليات المدنية والمنكشفة بشكل كبير على حركة النقل في الخليج، في حين أن شركات التأمين العالمية على النطاق الأوسع ستكون قادرة على استيعاب التداعيات.

وذكرت وكالة التصنيف الائتماني في مذكرة صدرت في التاسع من مارس أن التأثير خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة سيعتمد على تطور الخسائر ومدة استمرار اضطراب الشحن في مضيق هرمز وبالقرب منه، حيث يُعد "تقلب الأرباح وكفاية رأس المال" العاملين الرئيسيين اللذين يميزان التصنيف الائتماني بين شركات التأمين الأكثر عرضة للخطر ونظيراتها الأقوى.

وقدرت فيتش أن خسائر القطاع جراء الأزمة قد تتجاوز خمسة مليارات دولار في سيناريو محتمل يتمثل في تدمير عدة سفن كبيرة أو إتلافها بشكل لا يمكن إصلاحه أو فقدانها فعليا من خلال المصادرة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
واشنطن توافق على صفقة بقيمة 1,5 مليار دولار لتوسيع قاعدة بحرية في بيرو
lebanon 24
Lebanon24
12/03/2026 10:58:37 Lebanon 24 Lebanon 24
شركة هندسة النفط البحري الصينية تفوز بعقد 4 مليارات دولار في قطر
lebanon 24
Lebanon24
12/03/2026 10:58:37 Lebanon 24 Lebanon 24
البنتاغون: الخارجية الأميركية توافق على صفقة أسلحة محتملة لإسرائيل تتضمن مروحيات أباتشي بنحو 3.8 مليار دولار
lebanon 24
Lebanon24
12/03/2026 10:58:37 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير المالية الإسرائيلي: خسائر الاقتصاد الإسرائيلي من جراء حرب إيران قد تتجاوز 2.9 مليار دولار أسبوعياً
lebanon 24
Lebanon24
12/03/2026 10:58:37 Lebanon 24 Lebanon 24

وكالة فيتش للتصنيف الائتماني

وكالة فيتش

رأس المال

مضيق هرمز

أمين على

الرئيسي

الخليج

بيرة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
04:07 | 2026-03-12
Lebanon24
01:22 | 2026-03-12
Lebanon24
00:00 | 2026-03-12
Lebanon24
16:09 | 2026-03-11
Lebanon24
13:06 | 2026-03-11
Lebanon24
11:07 | 2026-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24