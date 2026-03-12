فيتش: 5 مليارات دولار خسائر محتملة لقطاع التأمين البحري

قالت إن سحب التأمين البحري ضد مخاطر الحرب على هياكل السفن في قد يكون له تأثير سلبي على التصنيف الائتماني للشركات الأميركية المتخصصة في التأمين على الممتلكات والمسؤوليات المدنية والمنكشفة بشكل كبير على حركة النقل في الخليج، في حين أن شركات التأمين العالمية على النطاق الأوسع ستكون قادرة على استيعاب التداعيات.



وذكرت وكالة التصنيف الائتماني في مذكرة صدرت في التاسع من أن التأثير خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة سيعتمد على تطور الخسائر ومدة استمرار اضطراب الشحن في وبالقرب منه، حيث يُعد "تقلب الأرباح وكفاية " العاملين الرئيسيين اللذين يميزان التصنيف الائتماني بين شركات التأمين الأكثر عرضة للخطر ونظيراتها الأقوى.



وقدرت فيتش أن خسائر القطاع جراء الأزمة قد تتجاوز خمسة مليارات دولار في سيناريو محتمل يتمثل في تدمير عدة سفن كبيرة أو إتلافها بشكل لا يمكن إصلاحه أو فقدانها فعليا من خلال المصادرة.

Advertisement