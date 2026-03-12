تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد
توقعات بوصول الألمنيوم إلى 3700 دولار للطن مع تفاقم الأزمة
Lebanon 24
12-03-2026
|
07:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفعت أسعار الألمنيوم لليوم الثالث على التوالي مع استمرار الحرب في
الشرق الأوسط
، ما يزيد المخاوف من اضطرابات أوسع في الإمدادات من المنتجين في المنطقة.
وسجل المعدن أعلى إغلاق له منذ أبريل 2022، بعدما أجبر الصراع بعض المصاهر في المنطقة، والتي تمثل نحو 9% من الإنتاج العالمي على خفض الإنتاج. كما لا يزال
مضيق هرمز
مغلقاً فعلياً، ما يعطل شحنات
المعادن
والطاقة المتجهة إلى
الأسواق العالمية
.
وأشارت وحدة الأبحاث التابعة لشركة "Fitch Solutions" إلى أن أسعار الألمنيوم قد تواصل الارتفاع لتقترب من مستوى 3700 دولار للطن، في ظل تزايد القلق لدى المشترين في
الولايات المتحدة
وأوروبا من نقص الإمدادات.
كانت شركة ألبا التي تدير أحد أكبر مصاهر الألمنيوم في العالم قد أعلنت حالة القوة
القاهرة
ووقف الشحنات بعد أن توقفت حركة السفن تقريباً عبر مضيق هرمز.
وتعد
دول الخليج
مورداً رئيسياً للأسواق العالمية، حيث توفر المصاهر في الشرق الأوسط نحو 18% من احتياجات الأسواق خارج
الصين
، وفقا لبيانات وود
ماكنزي
.
