توقعات بوصول الألمنيوم إلى 3700 دولار للطن مع تفاقم الأزمة

ارتفعت أسعار الألمنيوم لليوم الثالث على التوالي مع استمرار الحرب في ، ما يزيد المخاوف من اضطرابات أوسع في الإمدادات من المنتجين في المنطقة.وسجل المعدن أعلى إغلاق له منذ أبريل 2022، بعدما أجبر الصراع بعض المصاهر في المنطقة، والتي تمثل نحو 9% من الإنتاج العالمي على خفض الإنتاج. كما لا يزال مغلقاً فعلياً، ما يعطل شحنات والطاقة المتجهة إلى .وأشارت وحدة الأبحاث التابعة لشركة "Fitch Solutions" إلى أن أسعار الألمنيوم قد تواصل الارتفاع لتقترب من مستوى 3700 دولار للطن، في ظل تزايد القلق لدى المشترين في وأوروبا من نقص الإمدادات.كانت شركة ألبا التي تدير أحد أكبر مصاهر الألمنيوم في العالم قد أعلنت حالة القوة ووقف الشحنات بعد أن توقفت حركة السفن تقريباً عبر مضيق هرمز.وتعد مورداً رئيسياً للأسواق العالمية، حيث توفر المصاهر في الشرق الأوسط نحو 18% من احتياجات الأسواق خارج ، وفقا لبيانات وود .