Najib Mikati
إقتصاد

ما بعد إغلاق هرمز.. طفرة في التحديات تواجه إمدادات النفط العالمية

Lebanon 24
12-03-2026 | 11:07
ما بعد إغلاق هرمز.. طفرة في التحديات تواجه إمدادات النفط العالمية
كشفت وكالة الطاقة الدولية، في تقريرها الشهري الصادر اليوم الخميس 12 آذار 2026، أن دول الخليج العربي اضطرت إلى خفض إنتاجها النفطي بما لا يقل عن 10 ملايين برميل يومياً، وذلك نتيجة إغلاق مضيق هرمز.

وأوضحت الوكالة أن تدفقات النفط الخام والمنتجات النفطية عبر المضيق شهدت انهياراً حاداً، من حوالي 20 مليون برميل يومياً قبل اندلاع الحرب إلى توقف شبه كامل في الوقت الحالي. وفي ظل امتلاء طاقات التخزين، لم تجد دول الخليج خياراً سوى خفض الإنتاج بهذا الحجم الكبير.

كما حذرت الوكالة من أن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط يتسبب في أكبر اضطراب للإمدادات في تاريخ سوق النفط العالمية، مشيرة إلى أن هذه الخسائر مرشحة للتفاقم في حال عدم استئناف الملاحة عبر المضيق في أقرب وقت.

وعلى صعيد توقعات الإنتاج العالمي لعام 2026، خفضت الوكالة تقديراتها لنمو الإنتاج بنسبة 50%، ليصل إلى 1.11 مليون برميل يومياً فقط، بعد أن كانت التوقعات السابقة تشير إلى إمكانية زيادة قدرها 2.39 مليون برميل يومياً، ليستقر إجمالي الإنتاج العالمي المتوقع لهذا العام عند 107.23 مليون برميل يومياً.

مواضيع ذات صلة
توقف الملاحة بمضيق هرمز يرفع أسعار النفط ويثير القلق العالمي
مدير وكالة الطاقة الدولية: الأسواق العالمية فيها إمدادات كافية من النفط والغاز حتى الآن
"بلومبرغ": عشرات ناقلات النفط المحملة تتكدس في الخليج بعد أن أدت الهجمات قرب مضيق هرمز إلى إغلاق الممر المائي بشكل شبه كامل
وزير الداخلية الأميركي: سنوفر تأمينا للسفن وسنرافقها لعبور مضيق هرمز ما سيعيد تدفق النفط إلى الأسواق
