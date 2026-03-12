ما بعد إغلاق هرمز.. طفرة في التحديات تواجه إمدادات النفط العالمية

كشفت ، في تقريرها الشهري الصادر اليوم الخميس 12 آذار 2026، أن دول اضطرت إلى خفض إنتاجها النفطي بما لا يقل عن 10 ملايين برميل يومياً، وذلك نتيجة إغلاق .



وأوضحت الوكالة أن تدفقات الخام والمنتجات النفطية عبر المضيق شهدت انهياراً حاداً، من حوالي 20 مليون برميل يومياً قبل اندلاع الحرب إلى توقف شبه كامل في الوقت الحالي. وفي ظل امتلاء طاقات التخزين، لم تجد خياراً سوى خفض الإنتاج بهذا الحجم الكبير.



كما حذرت الوكالة من أن التصعيد العسكري في يتسبب في أكبر اضطراب للإمدادات في تاريخ سوق النفط العالمية، مشيرة إلى أن هذه الخسائر مرشحة للتفاقم في حال عدم استئناف الملاحة عبر المضيق في أقرب وقت.



وعلى صعيد توقعات الإنتاج العالمي لعام 2026، خفضت الوكالة تقديراتها لنمو الإنتاج بنسبة 50%، ليصل إلى 1.11 مليون برميل يومياً فقط، بعد أن كانت التوقعات السابقة تشير إلى إمكانية زيادة قدرها 2.39 مليون برميل يومياً، ليستقر إجمالي الإنتاج العالمي المتوقع لهذا العام عند 107.23 مليون برميل يومياً.





Advertisement