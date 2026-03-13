تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
إقتصاد
الدولار يستفيد من الحرب.. وأسواق الخيارات تراهن على قمم جديدة في 2026
Lebanon 24
13-03-2026
|
05:40
يتجه الدولار نحو تسجيل مستويات قياسية جديدة خلال 2026، مدفوعاً بتصاعد الحرب في
إيران
وارتفاع أسعار الطاقة، ما عزز جاذبيته كملاذ آمن وسط اضطرابات جيوسياسية واقتصادية متزايدة. وارتفع مؤشر الدولار إلى 100.15 نقطة، متجهاً نحو أقوى إغلاق له منذ أكثر من 3 أشهر، فيما تراجعت عملات رئيسية مثل اليورو والين.
وتعكس أسواق الخيارات رهانات متزايدة على استمرار قوة العملة الأميركية، مع صعود مؤشرات انعكاسات المخاطر إلى أعلى مستوياتها منذ أواخر 2022، بالتزامن مع عودة
خام برنت
فوق 100 دولار للبرميل وتزايد المخاوف على الإمدادات بعد الهجمات على منشآت وناقلات نفط.
كما تعزز هذه التطورات توقعات بارتفاع التضخم الأميركي وتأجيل خفض أسعار الفائدة، ما يدعم الدولار أكثر عبر اتساع فروق العوائد. وفي موازاة ذلك، تترقب الأسواق اجتماعات البنوك المركزية الكبرى لمعرفة كيفية التعامل مع صدمة الطاقة واتساع رقعة الصراع. (انفستنغ)
