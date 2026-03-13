الدولار يستفيد من الحرب.. وأسواق الخيارات تراهن على قمم جديدة في 2026

يتجه الدولار نحو تسجيل مستويات قياسية جديدة خلال 2026، مدفوعاً بتصاعد الحرب في وارتفاع أسعار الطاقة، ما عزز جاذبيته كملاذ آمن وسط اضطرابات جيوسياسية واقتصادية متزايدة. وارتفع مؤشر الدولار إلى 100.15 نقطة، متجهاً نحو أقوى إغلاق له منذ أكثر من 3 أشهر، فيما تراجعت عملات رئيسية مثل اليورو والين.



وتعكس أسواق الخيارات رهانات متزايدة على استمرار قوة العملة الأميركية، مع صعود مؤشرات انعكاسات المخاطر إلى أعلى مستوياتها منذ أواخر 2022، بالتزامن مع عودة فوق 100 دولار للبرميل وتزايد المخاوف على الإمدادات بعد الهجمات على منشآت وناقلات نفط.



كما تعزز هذه التطورات توقعات بارتفاع التضخم الأميركي وتأجيل خفض أسعار الفائدة، ما يدعم الدولار أكثر عبر اتساع فروق العوائد. وفي موازاة ذلك، تترقب الأسواق اجتماعات البنوك المركزية الكبرى لمعرفة كيفية التعامل مع صدمة الطاقة واتساع رقعة الصراع. (انفستنغ)

Advertisement