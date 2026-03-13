Advertisement

إقتصاد

بسبب "حرب إيران".. الفحم يعود "منقذاً" لقطاع الطاقة العالمي

Lebanon 24
13-03-2026 | 10:22
بسبب حرب إيران.. الفحم يعود منقذاً لقطاع الطاقة العالمي
تتصاعد المخاوف العالمية بشأن أمن الطاقة في ظل الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، واضطراب الإمدادات عبر مضيق هرمز، بالإضافة إلى تعطل الغاز القطري الذي يمثل 20% من التجارة العالمية.

هذا الواقع دفع الدول للبحث عن بدائل سريعة، مما أعاد "الفحم" إلى الواجهة مصدراً بديلاً للطاقة مع ارتفاع أسعار الغاز، حيث ارتفعت أسعار الفحم الحراري بنحو 20% منذ اندلاع الحرب، ووصل سعره إلى 140 دولاراً للطن في 9 اذار الجاري، وهو ما يقترب من أعلى مستوياته منذ تشرين الثاني 2024.

ورغم توجهات العديد من الدول لتقليل الاعتماد على الفحم ضمن خطط الطاقة النظيفة، إلا أن أزمات الإمدادات تفرض تحديات قاسية، قد تجبر الدول على إعادة تشغيل محطات الفحم كخيار اقتصادي طارئ لتلبية الطلب.

وفيما يلي قائمة بأكثر 10 دول منتجة للفحم في العالم عام 2024 (بالمليون طن):

1. الصين: 4,780
2. الهند: 1,085
3. إندونيسيا: 836
4. الولايات المتحدة: 465
5. أستراليا: 463
6. روسيا: 427
7. جنوب أفريقيا: 235
8. كازاخستان: 113
9. منغوليا: 106.5
10. ألمانيا: 92

Advertisement
مواضيع ذات صلة
شركة "روس آتوم" الروسية: لا يوجد تواصل مع مسؤولي قطاع الطاقة النووية في إيران
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 20:01:34 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي: حرب أوكرانيا أعادت فتح محادثات "النظام العالمي القديم"
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 20:01:34 Lebanon 24 Lebanon 24
قاليباف: أحداث إيران "حرب إرهابية" صُممت على نمط "البيجر" اللبناني
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 20:01:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تنبؤات نوستراداموس المخيفة تعود إلى الواجهة: "حرب عظيمة لـ7 أشهر"
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 20:01:34 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الدول على

ألمانيا

إسرائيل

أفريقيا

القطري

روسيا

الغاز

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
09:40 | 2026-03-13
Lebanon24
08:00 | 2026-03-13
Lebanon24
08:00 | 2026-03-13
Lebanon24
07:10 | 2026-03-13
Lebanon24
06:58 | 2026-03-13
Lebanon24
06:25 | 2026-03-13
