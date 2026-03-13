إقتصاد
بسبب "حرب إيران".. الفحم يعود "منقذاً" لقطاع الطاقة العالمي
Lebanon 24
13-03-2026
|
10:22
تتصاعد المخاوف العالمية بشأن أمن الطاقة في ظل الحرب الدائرة بين
الولايات المتحدة
وإسرائيل وإيران، واضطراب الإمدادات عبر مضيق هرمز، بالإضافة إلى تعطل
الغاز
القطري
الذي يمثل 20% من التجارة العالمية.
هذا الواقع دفع الدول للبحث عن بدائل سريعة، مما أعاد "الفحم" إلى الواجهة مصدراً بديلاً للطاقة مع ارتفاع أسعار الغاز، حيث ارتفعت أسعار الفحم الحراري بنحو 20% منذ اندلاع الحرب، ووصل سعره إلى 140 دولاراً للطن في 9 اذار الجاري، وهو ما يقترب من أعلى مستوياته منذ تشرين الثاني 2024.
ورغم توجهات العديد من الدول لتقليل الاعتماد على الفحم ضمن خطط الطاقة النظيفة، إلا أن أزمات الإمدادات تفرض تحديات قاسية، قد تجبر
الدول على
إعادة تشغيل محطات الفحم كخيار اقتصادي طارئ لتلبية الطلب.
وفيما يلي قائمة بأكثر 10 دول منتجة للفحم في العالم عام 2024 (بالمليون طن):
1.
الصين
: 4,780
2. الهند: 1,085
3. إندونيسيا: 836
4. الولايات المتحدة: 465
5. أستراليا: 463
6.
روسيا
: 427
7. جنوب
أفريقيا
: 235
8. كازاخستان: 113
9. منغوليا: 106.5
10.
ألمانيا
: 92
الولايات المتحدة
