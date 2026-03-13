انخفاض أسعار الطاقة يخفف من معدل التضخم في فرنسا

أظهرت بيانات نهائية لمكتب الإحصاء الفرنسي "إنسي" اليوم الجمعة أن تضخم أسعار المستهلكين في ارتفع بوتيرة أقل من التقديرات في شباط الماضي.



وسجل مؤشر تضخم أسعار المستهلك نمواً سنوياً بنسبة 0.9%، مقابل 1% وفقاً لتقديرات سابقة صدرت في 27 شباط الماضي.



وارتفعت الأسعار بنسبة 0.3% كانون الثاني و0.8% في كانون الأول.



وتراجعت أسعار الطاقة بنسبة 2.9% بعد انخفاضها بنسبة 7.6%، مدفوعة بتأثير في أسعار الكهرباء التي تراجعت بشدة في شباط 2025.



وتراجعت أسعار البضائع المصنعة بنسبة 0.2% بعد تراجعها بنسبة 1.2% في يناير/كانون الثاني، بسبب توقيت التخفيضات السنوية مقارنة بالعام السابق، الذي شهد عدداً أكبر من أيام التخفيضات في يناير/كانون الثاني وكان عددها أقل في فبراير/شباط.



وتسارع تضخم سعر الغذاء من 1.9% إلى 2%. وعلى العكس، تباطأ نمو أسعار الخدمات بصورة طفيفة من 1.7% إلى 1.6%.

