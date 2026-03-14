قفزة قياسية في صادرات الغاز الروسي إلى آسيا

كشفت بيانات مجموعة "بيتروماركت" البحثية عن قفزة كبيرة في صادرات الهيدروكربونات الروسية إلى الدول الآسيوية بما فيها خلال 2025.



وأظهرت البيانات أن إجمالي الصادرات الروسية من الغازات الهيدروكربونية المسالة، التي تشمل غازات البروبان والبيوتان والأيزوبيوتان وغيرها، ارتفع بمقدار 1.6 مرة مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 2.9 مليون طن.



وسجلت أعلى نسبة نمو في الواردات من خلال العام الماضي، حيث قفزت الشحنات بمقدار 2.1 مرة لتصل إلى 855.6 ألف طن. كما شهدت دول الوسطى، باستثناء ، زيادة كبيرة بلغت 2.2 مرة لتصل إلى 671.7 ألف طن.



أما الصادرات إلى أفغانستان فارتفعت بنسبة 42% مسجلة 463.1 ألف طن، في حين زادت الشحنات إلى تركيا بنسبة 12% لتصل إلى 904.1 ألف طن. بالمقابل تراجعت الصادرات الروسية إلى منغوليا بنسبة 1% لتستقر عند 44.5 ألف طن.



وتعكس هذه الأرقام تحولا كبيرا في مسار صادرات نحو الأسواق الآسيوية، في ظل استمرار الغربية وتصاعد الأزمات الجيوسياسية في المنطقة.

