مع نظرة مستقبلية مستقرة.. ستاندرد آند بورز تؤكد تصنيف السعودية عند A+/A-1

أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية اليوم عن تأكيد تصنيف عند "A+/A-1" مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكدة قدرة على مواجهة التداعيات الاقتصادية للصراع الإقليمي الحالي، بما في ذلك التوترات في .



وقالت الوكالة في تقريرها إن تمتلك مرونة كبيرة في سياساتها الاقتصادية، ومتانة مالية تمكنها من تحويل صادرات الخام إلى عبر خط أنابيب النفط شرق-غرب في حالة أي إغلاق محتمل لمضيق هرمز، إضافة إلى قدرتها العالية على تخزين النفط، ما يخفف من آثار أي اضطراب في الإمدادات.

وأضاف التقرير أن السيناريو الأساسي الذي تعتمده الوكالة يفترض أن التهديدات الرئيسية ستبدأ بالتلاشي بحلول نهاية مع انحسار التوتر في المنطقة، مشيرة إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس اعتقادها بأن المملكة قادرة على تجاوز تداعيات الصراع الإقليمي الحالي.



كما أشارت الوكالة إلى أن النمو غير النفطي المستمر، وقدرة الحكومة على ترتيب الأولويات الاقتصادية، ستستمر في دعم الاقتصاد والمسار المالي للمملكة.