Najib Mikati
إقتصاد

مع نظرة مستقبلية مستقرة.. ستاندرد آند بورز تؤكد تصنيف السعودية عند A+/A-1

Lebanon 24
14-03-2026 | 00:34
مع نظرة مستقبلية مستقرة.. ستاندرد آند بورز تؤكد تصنيف السعودية عند A+/A-1
أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية اليوم عن تأكيد تصنيف المملكة العربية السعودية عند "A+/A-1" مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكدة قدرة المملكة على مواجهة التداعيات الاقتصادية للصراع الإقليمي الحالي، بما في ذلك التوترات في مضيق هرمز.

وقالت الوكالة في تقريرها إن السعودية تمتلك مرونة كبيرة في سياساتها الاقتصادية، ومتانة مالية تمكنها من تحويل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر عبر خط أنابيب النفط شرق-غرب في حالة أي إغلاق محتمل لمضيق هرمز، إضافة إلى قدرتها العالية على تخزين النفط، ما يخفف من آثار أي اضطراب في الإمدادات.
وأضاف التقرير أن السيناريو الأساسي الذي تعتمده الوكالة يفترض أن التهديدات الرئيسية ستبدأ بالتلاشي بحلول نهاية مارس مع انحسار التوتر في المنطقة، مشيرة إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس اعتقادها بأن المملكة قادرة على تجاوز تداعيات الصراع الإقليمي الحالي.

كما أشارت الوكالة إلى أن النمو غير النفطي المستمر، وقدرة الحكومة على ترتيب الأولويات الاقتصادية، ستستمر في دعم الاقتصاد والمسار المالي للمملكة.
"فيتش" تثبّت تصنيف السعودية الائتماني عند +A وتؤكد متانة الاقتصاد
مع نظرة مستقبلية مستقرة.. "S&P" تثبت تصنيف العراق الائتماني
رويترز: انخفاض مؤشرات ستاندرد آند بورز 0.35% وناسداك 0.48% وداوجونز 0.28% في جلسات ما قبل التداول
موديز ترفع النظرة المستقبلية لإسرائيل إلى مستقرة
