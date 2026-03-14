مع نظرة مستقبلية مستقرة.. "فيتش" تؤكد تصنيف قطرالائتماني عند "AA"

أكدت أمس الجمعة تصنيف قطر طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند "AA" مع نظرة مستقبلية "مستقرة"، مشيرة إلى أن ميزانيتها العمومية القوية وخططها لزيادة إنتاج الطبيعي المسال بشكل كبير من شأنها أن تساعد في التخفيف من تأثير الصراع المتصاعد في .



وأدى الصراع بين وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى إلى تعطيل الشحنات من ممر الأهم في العالم، ، الذي يمثل 20% من إمدادات المسال العالمية.



ومن المرجح أن يؤدي التأثير على صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى توسيع العجز المالي لقطر في عام 2026، اعتماداً على مدة استمرار الصراع، لكن ينبغي أن تتمكن البلاد من الاستفادة بسهولة أكبر من أسواق الديون أو الاعتماد على ، جهاز قطر للاستثمار، الذي جمع أصولاً على مدى عقود من الاستثمار محلياً وعالمياً.

