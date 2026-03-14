|
إقتصاد
مع نظرة مستقبلية مستقرة.. "فيتش" تؤكد تصنيف قطرالائتماني عند "AA"
Lebanon 24
14-03-2026
|
04:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت
وكالة فيتش للتصنيف الائتماني
أمس الجمعة تصنيف قطر طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند "AA" مع نظرة مستقبلية "مستقرة"، مشيرة إلى أن ميزانيتها العمومية القوية وخططها لزيادة إنتاج
الغاز
الطبيعي المسال بشكل كبير من شأنها أن تساعد في التخفيف من تأثير الصراع المتصاعد في
الشرق الأوسط
.
وأدى الصراع بين
الولايات المتحدة
وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى إلى تعطيل الشحنات من ممر
النفط
الأهم في العالم،
مضيق هرمز
، الذي يمثل 20% من إمدادات
النفط والغاز الطبيعي
المسال العالمية.
ومن المرجح أن يؤدي التأثير على صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى توسيع العجز المالي لقطر في عام 2026، اعتماداً على مدة استمرار الصراع، لكن ينبغي أن تتمكن البلاد من الاستفادة بسهولة أكبر من أسواق الديون أو الاعتماد على
صندوق الثروة السيادي
، جهاز قطر للاستثمار، الذي جمع أصولاً على مدى عقود من الاستثمار محلياً وعالمياً.
وكالة فيتش للتصنيف الائتماني
صندوق الثروة السيادي
النفط والغاز الطبيعي
الولايات المتحدة
النفط والغاز
الشرق الأوسط
وكالة فيتش
مضيق هرمز
تابع
