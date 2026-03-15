"ميتا" تؤجل إطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي "أفوكادو"

أجّلت إطلاق نموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي الذي يحمل الاسم الرمزي "أفوكادو - Avocado" إلى شهر ايار على الأقل، بعدما كان من المقرر طرحه خلال الشهر الجاري، وفقًا لما نشرته صحيفة " تايمز".



ويأتي هذا التأجيل رغم الاستثمارات الكبيرة التي تضخها الشركة لتعزيز طموحاتها في مجال ، بما في ذلك خطط لتطوير رقائق إلكترونية خاصة بها.



وكانت "ميتا" قد أعلنت في كانون الثاني عن خطط إنفاق رأسمالي تتراوح بين 115 و135 مليار دولار خلال العام الجاري، في إطار سعيها للوصول إلى ما يسمى "الذكاء الفائق" وهي المرحلة التي قد تتفوق فيها أنظمة الذكاء الاصطناعي على القدرات البشرية.



وبحسب الصحيفة، فإن النموذج الجديد الذي تعمل عليه الشركة منذ أشهر لم يحقق الأداء المتوقع مقارنة بأحدث نماذج الذكاء الاصطناعي التي قدمتها الشركات المنافسة.

Advertisement