إقتصاد
"ميتا" تؤجل إطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي "أفوكادو"
Lebanon 24
15-03-2026
|
15:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
أجّلت
شركة ميتا
إطلاق نموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي الذي يحمل الاسم الرمزي "أفوكادو - Avocado" إلى شهر ايار على الأقل، بعدما كان من المقرر طرحه خلال الشهر الجاري، وفقًا لما نشرته صحيفة "
نيويورك
تايمز".
ويأتي هذا التأجيل رغم الاستثمارات الكبيرة التي تضخها الشركة لتعزيز طموحاتها في مجال
الذكاء الاصطناعي
، بما في ذلك خطط لتطوير رقائق إلكترونية خاصة بها.
وكانت "ميتا" قد أعلنت في كانون الثاني عن خطط إنفاق رأسمالي تتراوح بين 115 و135 مليار دولار خلال العام الجاري، في إطار سعيها للوصول إلى ما يسمى "الذكاء الفائق" وهي المرحلة التي قد تتفوق فيها أنظمة الذكاء الاصطناعي على القدرات البشرية.
وبحسب الصحيفة، فإن النموذج الجديد الذي تعمل عليه الشركة منذ أشهر لم يحقق الأداء المتوقع مقارنة بأحدث نماذج الذكاء الاصطناعي التي قدمتها الشركات المنافسة.
شركة م
البشري
بيرة
ما ن
