إضراب نحو 3800 عامل في أكبر مصانع تعبئة اللحوم بولاية كولورادو

دخل نحو 3800 عامل بأحد أكبر مصانع تعبئة اللحوم بولاية الأميركية اليوم الاثنين، في ما وصفه ممثلو بأنه أكبر إضراب في أحد مسالخ اللحوم الأميركية منذ ثمانينيات القرن الماضي.



بدأ الإضراب في مصنع " بيف" في جريلي، حسبما قالت كلير باونتستون وهي محامية تمثل النقابة العمالية " فود أند كومرشال وركرز لوكال 7". وأضافت أنها تتوقع أن يشارك العمال في الإضراب حتى المساء.



ويأتي الإضراب عقب اتهامات من مسؤولي النقابة بأن الشركة المالكة للمصنع "جيه بي إس يو إس أيه" انتقمت من العمال وقامت بممارسات عمل غير نزيهة وسط مفاوضات العقود. وانقضى عقد سابق منتصف ليل الأحد/الاثنين.



وجرى إرسال رسالة في وقت مبكر الاثنين، تطلب تعقيباً من أحد المتحدثين في "جيه بي إس يو إس أيه".



ويأتي الإضراب بعد انخفاض أعداد الماشية الأميركية لأدنى مستوى خلال 75 عاماً؛ حيث بلغ عددها في الأول من يناير/كانون الثاني 86.2 مليون حيوان بتراجع بنسبة 1% عن العام السابق.



وزادت أسعار اللحوم من القلق الاقتصادي في بينما تحولت الحكومة الأميركية إلى اتفاق تجاري مع في جهود لخفض أسعار الغذاء بما في ذلك اللحوم.

