تقرير رسمي.. عجز الميزان التجاري السوداني يقترب من 4 مليارات دولار

اتسع العجز في الميزان التجاري السوداني لعام 2025 ليصل إلى 3.8 مليار دولار، وفق ما أورده في تقريره الإحصائي للتجارة الخارجية، ما يعكس استمرار الكبيرة بين الصادرات والواردات رغم التحسن الذي سجل في عام 2024.



وتبرز هذه الأرقام استمرار اعتماد الاقتصاد السوداني على استيراد السلع الأساسية والرأسمالية، مقابل صادرات محدودة وهو ما يكرس العجز التجاري المزمن.



وسجل خلال العام الماضي صادرات بقيمة 2.64 مليار دولار مقابل واردات بلغت 6.49 مليار دولار، وهو ما نتج عنه عجزاً تجارياً قدره 3.86 مليار دولار، وفقاً لموقع "المشهد" السوداني.



وأوضح البنك أن الصادرات اعتمدت بشكل رئيسي على والمنتجات الزراعية والثروة الحيوانية، حيث بلغت قيمة صادرات الذهب وحده 1.536 مليار دولار من كمية بلغت 14.7 طن، بينما بلغ إنتاج البلاد من الذهب 70 طناً، ما يشير إلى تهريب كميات كبيرة خارج القنوات الرسمية.



وفي المقابل، استورد السودان مواد غذائية بقيمة 1.8 مليار دولار شملت القمح والدقيق والسكر، إضافة إلى واردات من بقيمة 807 ملايين دولار، ومنتجات كيماوية بنحو 780 مليون دولار، وسلعاً مصنعة بقيمة 949 مليون دولار، وآلات ومعدات بنحو 904 ملايين دولار، ومنسوجات بقيمة 357 مليون دولار، ووسائل نقل بنحو 676 مليون دولار.

Advertisement