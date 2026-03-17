إقتصاد
استئناف حركة العبور بين تركيا وسوريا بعد عطلة العيد في 23 آذار
Lebanon 24
17-03-2026
|
00:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن مدير العلاقات في
الهيئة العامة
للمنافذ والجمارك
السورية
مازن علوش، أن
تركيا
ستغلق جميع المنافذ الحدودية مع
سوريا
أمام حركة عبور المسافرين والحركة التجارية، وذلك اعتباراً من الساعة الخامسة والنصف مساء يوم الخميس 19 أذار، على أن يستمر الإغلاق طيلة أيام
عيد الفطر
المبارك.
وقال علوش إن حركة عبور المسافرين والبضائع عبر هذه المنافذ ستعود إلى طبيعتها اعتباراً من صباح يوم الاثنين 23 أذار، وذلك بعد انتهاء فترة الإغلاق المرتبطة بعطلة العيد لدى الجانب
التركي
.
وأضاف أن مثل هذه الإجراءات تأتي في إطار الترتيبات الإدارية الخاصة بعطلة عيد
الفطر
لدى الجانب التركي، وهي إجراءات متبعة خلال فترات الأعياد والعطل الرسمية، مؤكداً أن الهيئة تتابع بشكل مستمر التنسيق مع الجانب التركي لضمان عودة حركة العبور بسلاسة فور انتهاء فترة الإغلاق، وفقاً لوكالة الأنباء السورية "سانا".
وأكد علوش أن الهيئة ستقوم بإبلاغ المسافرين والتجار بأي مستجدات أو إجراءات إضافية قد تطرأ عبر القنوات الرسمية، داعياً الجميع إلى متابعة الإعلانات الصادرة عن الهيئة والالتزام بالتعليمات المنظمة لحركة العبور، بما يسهم في تسهيل الإجراءات والحفاظ على انسيابية الحركة عبر المنافذ الحدودية.
وكانت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية أعلنت أنه سيتم إغلاق منفذ الحمام الحدودي مع تركيا بشكل نهائي مع نهاية الدوام الرسمي يوم الثلاثاء 17 أذار الحالي، داعية المسافرين والتجار وشركات الشحن والنقل إلى أخذ هذا الإجراء بعين الاعتبار عند تنظيم مواعيد السفر، أو ترتيب عمليات الشحن ونقل البضائع، بما يجنبهم أي تأخير محتمل أو ازدحام قد يحدث خلال فترة الإغلاق أو عند استئناف العمل في المنافذ الحدودية.
مواضيع ذات صلة
وكالة الأنباء الأذربيجانية: استئناف حركة دخول وخروج البضائع بين أذربيجان وإيران
Lebanon 24
وكالة الأنباء الأذربيجانية: استئناف حركة دخول وخروج البضائع بين أذربيجان وإيران
17/03/2026 08:06:04
17/03/2026 08:06:04
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادر الحدث: استئناف الحركة في معبر رفح الأحد المقبل بعد اتصالات الوسطاء
Lebanon 24
مصادر الحدث: استئناف الحركة في معبر رفح الأحد المقبل بعد اتصالات الوسطاء
17/03/2026 08:06:04
17/03/2026 08:06:04
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا جديد موضوع تنظيم حركة الشاحنات بين لبنان وسوريا
Lebanon 24
هذا جديد موضوع تنظيم حركة الشاحنات بين لبنان وسوريا
17/03/2026 08:06:04
17/03/2026 08:06:04
Lebanon 24
Lebanon 24
طليس: لوضع آلية واضحة تنظم حركة النقل البري بين لبنان وسوريا
Lebanon 24
طليس: لوضع آلية واضحة تنظم حركة النقل البري بين لبنان وسوريا
17/03/2026 08:06:04
17/03/2026 08:06:04
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
المركزي الأسترالي يرفع الفائدة للشهر الثاني وسط مخاوف التضخم
Lebanon 24
المركزي الأسترالي يرفع الفائدة للشهر الثاني وسط مخاوف التضخم
01:42 | 2026-03-17
17/03/2026 01:42:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعليق مؤقت.. عودة حركة الملاحة الجوية في الإمارات لطبيعتها
Lebanon 24
بعد تعليق مؤقت.. عودة حركة الملاحة الجوية في الإمارات لطبيعتها
01:36 | 2026-03-17
17/03/2026 01:36:54
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير رسمي.. عجز الميزان التجاري السوداني يقترب من 4 مليارات دولار
Lebanon 24
تقرير رسمي.. عجز الميزان التجاري السوداني يقترب من 4 مليارات دولار
16:39 | 2026-03-16
16/03/2026 04:39:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إضراب نحو 3800 عامل في أكبر مصانع تعبئة اللحوم بولاية كولورادو
Lebanon 24
إضراب نحو 3800 عامل في أكبر مصانع تعبئة اللحوم بولاية كولورادو
13:32 | 2026-03-16
16/03/2026 01:32:12
Lebanon 24
Lebanon 24
مزارعو عكار يطالبون بكشف مخزونات البطاطا المصرية فوراً
Lebanon 24
مزارعو عكار يطالبون بكشف مخزونات البطاطا المصرية فوراً
11:01 | 2026-03-16
16/03/2026 11:01:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
إقفال الإدارات والمؤسسات العامة بمناسبة عيديّ الفطر والبشارة (صور)
Lebanon 24
إقفال الإدارات والمؤسسات العامة بمناسبة عيديّ الفطر والبشارة (صور)
07:58 | 2026-03-16
16/03/2026 07:58:05
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الجمهورية يفاجئ الاحزاب
Lebanon 24
رئيس الجمهورية يفاجئ الاحزاب
02:15 | 2026-03-16
16/03/2026 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
السعودية تُحدّد موعد تحري هلال شوال وبداية عيد الفطر
Lebanon 24
السعودية تُحدّد موعد تحري هلال شوال وبداية عيد الفطر
06:58 | 2026-03-16
16/03/2026 06:58:38
Lebanon 24
Lebanon 24
كارين رزق الله لماغي بوغصن: "مش ناسيتلك الكم كف اللي فقعتيهن لبنتي"
Lebanon 24
كارين رزق الله لماغي بوغصن: "مش ناسيتلك الكم كف اللي فقعتيهن لبنتي"
07:25 | 2026-03-16
16/03/2026 07:25:06
Lebanon 24
Lebanon 24
اسرائيل تتحضر لحرب برية طويلة في لبنان
Lebanon 24
اسرائيل تتحضر لحرب برية طويلة في لبنان
12:00 | 2026-03-16
16/03/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في إقتصاد
01:42 | 2026-03-17
المركزي الأسترالي يرفع الفائدة للشهر الثاني وسط مخاوف التضخم
01:36 | 2026-03-17
بعد تعليق مؤقت.. عودة حركة الملاحة الجوية في الإمارات لطبيعتها
16:39 | 2026-03-16
تقرير رسمي.. عجز الميزان التجاري السوداني يقترب من 4 مليارات دولار
13:32 | 2026-03-16
إضراب نحو 3800 عامل في أكبر مصانع تعبئة اللحوم بولاية كولورادو
11:01 | 2026-03-16
مزارعو عكار يطالبون بكشف مخزونات البطاطا المصرية فوراً
09:39 | 2026-03-16
خلافاً للقانون.. كيف مُنحت إجازة استيراد لجهة غير مختصة؟ النقابة تطالب بالتحقيق
فيديو
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
Lebanon 24
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
05:15 | 2026-03-12
17/03/2026 08:06:04
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
19:36 | 2026-03-11
17/03/2026 08:06:04
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
05:51 | 2026-03-09
17/03/2026 08:06:04
Lebanon 24
Lebanon 24
