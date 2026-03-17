استئناف حركة العبور بين تركيا وسوريا بعد عطلة العيد في 23 آذار

أعلن مدير العلاقات في للمنافذ والجمارك مازن علوش، أن ستغلق جميع المنافذ الحدودية مع أمام حركة عبور المسافرين والحركة التجارية، وذلك اعتباراً من الساعة الخامسة والنصف مساء يوم الخميس 19 أذار، على أن يستمر الإغلاق طيلة أيام المبارك.وقال علوش إن حركة عبور المسافرين والبضائع عبر هذه المنافذ ستعود إلى طبيعتها اعتباراً من صباح يوم الاثنين 23 أذار، وذلك بعد انتهاء فترة الإغلاق المرتبطة بعطلة العيد لدى الجانب .وأضاف أن مثل هذه الإجراءات تأتي في إطار الترتيبات الإدارية الخاصة بعطلة عيد لدى الجانب التركي، وهي إجراءات متبعة خلال فترات الأعياد والعطل الرسمية، مؤكداً أن الهيئة تتابع بشكل مستمر التنسيق مع الجانب التركي لضمان عودة حركة العبور بسلاسة فور انتهاء فترة الإغلاق، وفقاً لوكالة الأنباء السورية "سانا".وأكد علوش أن الهيئة ستقوم بإبلاغ المسافرين والتجار بأي مستجدات أو إجراءات إضافية قد تطرأ عبر القنوات الرسمية، داعياً الجميع إلى متابعة الإعلانات الصادرة عن الهيئة والالتزام بالتعليمات المنظمة لحركة العبور، بما يسهم في تسهيل الإجراءات والحفاظ على انسيابية الحركة عبر المنافذ الحدودية.وكانت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية أعلنت أنه سيتم إغلاق منفذ الحمام الحدودي مع تركيا بشكل نهائي مع نهاية الدوام الرسمي يوم الثلاثاء 17 أذار الحالي، داعية المسافرين والتجار وشركات الشحن والنقل إلى أخذ هذا الإجراء بعين الاعتبار عند تنظيم مواعيد السفر، أو ترتيب عمليات الشحن ونقل البضائع، بما يجنبهم أي تأخير محتمل أو ازدحام قد يحدث خلال فترة الإغلاق أو عند استئناف العمل في المنافذ الحدودية.