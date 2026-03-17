إقتصاد

استئناف حركة العبور بين تركيا وسوريا بعد عطلة العيد في 23 آذار

Lebanon 24
17-03-2026 | 00:00
استئناف حركة العبور بين تركيا وسوريا بعد عطلة العيد في 23 آذار
أعلن مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية مازن علوش، أن تركيا ستغلق جميع المنافذ الحدودية مع سوريا أمام حركة عبور المسافرين والحركة التجارية، وذلك اعتباراً من الساعة الخامسة والنصف مساء يوم الخميس 19 أذار، على أن يستمر الإغلاق طيلة أيام عيد الفطر المبارك.

وقال علوش إن حركة عبور المسافرين والبضائع عبر هذه المنافذ ستعود إلى طبيعتها اعتباراً من صباح يوم الاثنين 23 أذار، وذلك بعد انتهاء فترة الإغلاق المرتبطة بعطلة العيد لدى الجانب التركي.

وأضاف أن مثل هذه الإجراءات تأتي في إطار الترتيبات الإدارية الخاصة بعطلة عيد الفطر لدى الجانب التركي، وهي إجراءات متبعة خلال فترات الأعياد والعطل الرسمية، مؤكداً أن الهيئة تتابع بشكل مستمر التنسيق مع الجانب التركي لضمان عودة حركة العبور بسلاسة فور انتهاء فترة الإغلاق، وفقاً لوكالة الأنباء السورية "سانا".

وأكد علوش أن الهيئة ستقوم بإبلاغ المسافرين والتجار بأي مستجدات أو إجراءات إضافية قد تطرأ عبر القنوات الرسمية، داعياً الجميع إلى متابعة الإعلانات الصادرة عن الهيئة والالتزام بالتعليمات المنظمة لحركة العبور، بما يسهم في تسهيل الإجراءات والحفاظ على انسيابية الحركة عبر المنافذ الحدودية.

وكانت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية أعلنت أنه سيتم إغلاق منفذ الحمام الحدودي مع تركيا بشكل نهائي مع نهاية الدوام الرسمي يوم الثلاثاء 17 أذار الحالي، داعية المسافرين والتجار وشركات الشحن والنقل إلى أخذ هذا الإجراء بعين الاعتبار عند تنظيم مواعيد السفر، أو ترتيب عمليات الشحن ونقل البضائع، بما يجنبهم أي تأخير محتمل أو ازدحام قد يحدث خلال فترة الإغلاق أو عند استئناف العمل في المنافذ الحدودية.
 
مواضيع ذات صلة
وكالة الأنباء الأذربيجانية: استئناف حركة دخول وخروج البضائع بين أذربيجان وإيران
lebanon 24
Lebanon24
17/03/2026 08:06:04 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر الحدث: استئناف الحركة في معبر رفح الأحد المقبل بعد اتصالات الوسطاء
lebanon 24
Lebanon24
17/03/2026 08:06:04 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا جديد موضوع تنظيم حركة الشاحنات بين لبنان وسوريا
lebanon 24
Lebanon24
17/03/2026 08:06:04 Lebanon 24 Lebanon 24
طليس: لوضع آلية واضحة تنظم حركة النقل البري بين لبنان وسوريا
lebanon 24
Lebanon24
17/03/2026 08:06:04 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
01:42 | 2026-03-17
Lebanon24
01:36 | 2026-03-17
Lebanon24
16:39 | 2026-03-16
Lebanon24
13:32 | 2026-03-16
Lebanon24
11:01 | 2026-03-16
Lebanon24
09:39 | 2026-03-16
