مع تعطل الإمدادات بفعل حرب إيران.. النفط يرتفع أكثر من 2%

ارتفعت أسعار بأكثر من 2% الثلاثاء، معوضة جزءا من خسائر الجلسة السابقة، وسط مخاوف بشأن الإمدادات في ظل الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز ورفض حلفاء الدعوات لإرسال سفن حربية لمساعدة الناقلات على عبور الممر المائي الحيوي.



وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 2.74 دولار، أو 2.7%، إلى 102.95 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:57 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفع خام غرب الوسيط الأميركي 2.45 دولار، أو 2.6%، إلى 95.95 دولار.



وفي الجلسة السابقة، سجلت العقود الآجلة لخام برنت انخفاضا 2.8% عند التسوية، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 5.3% بعد أن أبحرت بعض السفن عبر المضيق.

