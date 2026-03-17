Advertisement
إقتصاد
مع تعطل الإمدادات بفعل حرب إيران.. النفط يرتفع أكثر من 2%
Lebanon 24
17-03-2026
|
02:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفعت أسعار
النفط
بأكثر من 2% الثلاثاء، معوضة جزءا من خسائر الجلسة السابقة، وسط مخاوف بشأن الإمدادات في ظل الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز ورفض حلفاء
الولايات المتحدة
الدعوات لإرسال سفن حربية لمساعدة الناقلات على عبور الممر المائي الحيوي.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 2.74 دولار، أو 2.7%، إلى 102.95 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:57 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفع خام غرب
تكساس
الوسيط الأميركي 2.45 دولار، أو 2.6%، إلى 95.95 دولار.
وفي الجلسة السابقة، سجلت العقود الآجلة لخام برنت انخفاضا 2.8% عند التسوية، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 5.3% بعد أن أبحرت بعض السفن عبر المضيق.
Advertisement
Advertisement
