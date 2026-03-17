جنون في الأسواق وشبح ركود.. كيف سيدفع المستهلك ثمن الصراع مع طهران؟

أوردت وكالة "بلومبيرغ" أن النزاع مع تحول إلى "حرب أسعار" في ، حيث أدى التصعيد العسكري إلى اضطرابات حادة في تدفقات الطاقة وممرات الملاحة الدولية.



وأشار التقرير إلى أن الهجمات المتبادلة دفعت بأسعار نحو مستويات قياسية، مما تسبب في ضغوط تضخمية عالمية هائلة. وأوضحت الوكالة أن حالة عدم اليقين بشأن إمدادات الطاقة من منطقة أجبرت كبار المستهلكين على البحث عن بدائل مكلفة، في حين بدأت في تحميل المستهلك النهائي زيادة تكاليف الشحن والتأمين التي ارتفعت بشكل جنوني.



كما لفتت "بلومبيرغ" إلى أن هذه "حرب الأسعار" لا تقتصر على الطاقة فحسب، بل امتدت لتشمل سلاسل التوريد والسلع الأساسية، مما يهدد بموجة ركود تضخمي قد تضرب الاقتصاد العالمي في حال طال أمد المواجهة العسكرية.

