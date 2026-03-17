إقتصاد
جنون في الأسواق وشبح ركود.. كيف سيدفع المستهلك ثمن الصراع مع طهران؟
Lebanon 24
17-03-2026
|
10:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
أوردت وكالة "بلومبيرغ" أن النزاع مع
إيران
تحول إلى "حرب أسعار" في
الأسواق العالمية
، حيث أدى التصعيد العسكري إلى اضطرابات حادة في تدفقات الطاقة وممرات الملاحة الدولية.
وأشار التقرير إلى أن الهجمات المتبادلة دفعت بأسعار
النفط والغاز
نحو مستويات قياسية، مما تسبب في ضغوط تضخمية عالمية هائلة. وأوضحت الوكالة أن حالة عدم اليقين بشأن إمدادات الطاقة من منطقة
الخليج
أجبرت كبار المستهلكين على البحث عن بدائل مكلفة، في حين بدأت
الشركات العالمية
في تحميل المستهلك النهائي زيادة تكاليف الشحن والتأمين التي ارتفعت بشكل جنوني.
كما لفتت "بلومبيرغ" إلى أن هذه "حرب الأسعار" لا تقتصر على الطاقة فحسب، بل امتدت لتشمل سلاسل التوريد والسلع الأساسية، مما يهدد بموجة ركود تضخمي قد تضرب الاقتصاد العالمي في حال طال أمد المواجهة العسكرية.
