في الحرب.. إليكم "خارطة طريق" لحماية عائلاتكم من الغلاء والاضطرابات

نظراً للظروف الراهنة والتصعيد العسكري المستمر، أصدر خبراء اقتصاديون واجتماعيون دليلاً موجهاً للعائلات للتعامل مع تداعيات الحرب، مؤكدين على ضرورة اتخاذ خطوات استباقية لمواجهة الاضطرابات المحتملة في الأسواق وسلاسل الإمداد.



ويركز الدليل على أهمية الرشيدة، عبر تقليص النفقات غير الضرورية وتوفير سيولة نقدية كافية لمواجهة أي قفزات مفاجئة في أسعار السلع الأساسية والطاقة. كما يوصي الخبراء بضرورة تأمين احتياجات العائلة من والأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية لفترات متوسطة، لتجنب ضغوط الشراء عند الأزمات.



وعلى الصعيد النفسي والتقني، يشدد الدليل على أهمية متابعة الأخبار من مصادرها الرسمية والموثوقة فقط لتجنب الشائعات، مع ضرورة وضع خطة تواصل بديلة بين أفراد الأسرة في حال حدوث اضطرابات في شبكات الاتصال أو الإنترنت، وضمان جاهزية المستندات الرسمية والوثائق الهامة في أماكن آمنة وسهلة الوصول.

