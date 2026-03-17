إقتصاد
وول ستريت تتحدى الحرب.. والأسهم تحقق أفضل جلسة منذ اندلاع النزاع
Lebanon 24
17-03-2026
|
12:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجلت الأسهم الأميركية، الثلاثاء، أفضل أداء يومي لها منذ بدء الحرب مع
إيران
، رغم عودة أسعار
النفط
إلى الارتفاع. وصعد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.6%، وارتفع "داو
جونز
" 262 نقطة بالنسبة نفسها، فيما زاد "ناسداك" 0.7%.
وجاء هذا الصعود خلافاً للمسار الذي طبع الأسواق منذ اندلاع الحرب، إذ كانت الأسهم تتحرك غالباً بعكس النفط، وسط مخاوف من أن يؤدي أي اضطراب طويل في الإمدادات إلى أضرار أوسع على الاقتصاد العالمي. وارتفع خام غرب
تكساس
إلى 94.12 دولاراً للبرميل، فيما صعد
خام برنت
إلى 101.03 دولار.
وساهمت مؤشرات إيجابية من شركات الطيران في دعم السوق، بعدما رفعت "
دلتا
" توقعاتها لإيرادات الربع الأول من 2026 مع تحسن الطلب على السفر، ما دفع سهمها إلى الارتفاع، كما صعدت أسهم "
يونايتد
" و"ساوث
ويست
" و"أميركان إيرلاينز". كذلك ارتفع سهم "
أوبر
" بعد توسيع شراكته مع "إنفيديا" لإطلاق أسطول مركبات ذاتية القيادة.
ورغم التقلبات الأخيرة، بقي مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" أقل من 4% فقط عن مستواه القياسي، في وقت يترقب فيه المستثمرون قرار الاحتياطي
الفيدرالي
بشأن الفائدة، وسط توقعات ضعيفة جداً بأي خفض قريب.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أمازون تحقق أرباحاً أقل من توقعات وول ستريت
أمازون تحقق أرباحاً أقل من توقعات وول ستريت
17/03/2026
"وول ستريت جورنال": الأسهم الآسيوية تواجه يوماً عصيباً بسبب مخاوف أسعار النفط
"وول ستريت جورنال": الأسهم الآسيوية تواجه يوماً عصيباً بسبب مخاوف أسعار النفط
17/03/2026
وول ستريت جورنال: ترامب يفضل إفراج إيران عن المعارضين والوفاء بالتزاماتها النووية
وول ستريت جورنال: ترامب يفضل إفراج إيران عن المعارضين والوفاء بالتزاماتها النووية
17/03/2026
الجيش الأميركي: إصابة نحو 200 جندي منذ اندلاع الحرب مع إيران
الجيش الأميركي: إصابة نحو 200 جندي منذ اندلاع الحرب مع إيران
17/03/2026
وول ستريت
الفيدرالي
خام برنت
يونايتد
تكساس
النفط
فيدرا
إيران
قد يعجبك أيضاً
في الحرب.. إليكم "خارطة طريق" لحماية عائلاتكم من الغلاء والاضطرابات
في الحرب.. إليكم "خارطة طريق" لحماية عائلاتكم من الغلاء والاضطرابات
10:57 | 2026-03-17
كيف أثّرت الحرب على استهلاك اللحوم في لبنان؟
كيف أثّرت الحرب على استهلاك اللحوم في لبنان؟
10:17 | 2026-03-17
جنون في الأسواق وشبح ركود.. كيف سيدفع المستهلك ثمن الصراع مع طهران؟
جنون في الأسواق وشبح ركود.. كيف سيدفع المستهلك ثمن الصراع مع طهران؟
10:14 | 2026-03-17
ليست جبهة بعيدة.. كيف ستدفع العائلات البريطانية ثمن التصعيد مع طهران؟
ليست جبهة بعيدة.. كيف ستدفع العائلات البريطانية ثمن التصعيد مع طهران؟
10:02 | 2026-03-17
البساط يرأس اجتماع المجلس الوطني لسياسة الأسعار لمتابعة الأسواق
البساط يرأس اجتماع المجلس الوطني لسياسة الأسعار لمتابعة الأسواق
09:06 | 2026-03-17
خبر حزين جداً.. وفاة فنانة شابة بعد تعرّضها لحادث سير مروع (صورة)
خبر حزين جداً.. وفاة فنانة شابة بعد تعرّضها لحادث سير مروع (صورة)
05:13 | 2026-03-17
متى ستنتهي الحرب في لبنان؟... مسؤولٌ إسرائيليّ كبير يُحدّد الموعد
متى ستنتهي الحرب في لبنان؟... مسؤولٌ إسرائيليّ كبير يُحدّد الموعد
06:07 | 2026-03-17
تهديد إسرائيلي بإخلاء مبنى في الجناح.. وهذا ما كشف عنه
تهديد إسرائيلي بإخلاء مبنى في الجناح.. وهذا ما كشف عنه
15:54 | 2026-03-17
بعد الغارة الإسرائيلية الأخيرة.. إليكم هذا الخبر من المطار
بعد الغارة الإسرائيلية الأخيرة.. إليكم هذا الخبر من المطار
08:10 | 2026-03-17
استهداف محيط منزل مسؤول في "الحزب"
استهداف محيط منزل مسؤول في "الحزب"
15:41 | 2026-03-17
10:57 | 2026-03-17
في الحرب.. إليكم "خارطة طريق" لحماية عائلاتكم من الغلاء والاضطرابات
10:17 | 2026-03-17
كيف أثّرت الحرب على استهلاك اللحوم في لبنان؟
10:14 | 2026-03-17
جنون في الأسواق وشبح ركود.. كيف سيدفع المستهلك ثمن الصراع مع طهران؟
10:02 | 2026-03-17
ليست جبهة بعيدة.. كيف ستدفع العائلات البريطانية ثمن التصعيد مع طهران؟
09:06 | 2026-03-17
البساط يرأس اجتماع المجلس الوطني لسياسة الأسعار لمتابعة الأسواق
08:18 | 2026-03-17
أعضاء لجنة الاقتصاد بحثوا مع البساط تداعيات الأزمة
فيديو
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
05:15 | 2026-03-12
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
19:36 | 2026-03-11
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
05:51 | 2026-03-09
