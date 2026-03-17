|
إقتصاد
إقليم كردستان يسمح ببدء تصدير النفط إلى جيهان
Lebanon 24
17-03-2026
|
17:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت حكومة
إقليم كردستان
السماح بتصدير
النفط
عبر الأنبوب الممتد من
كركوك
إلى ميناء جيهان
التركي
، في خطوة تدعم جهود استئناف صادرات شمال
العراق
وسط التوترات الإقليمية التي تضغط على أسواق الطاقة وحركة الشحن.
وقال رئيس حكومة الإقليم
مسرور بارزاني
إن القرار يأتي في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد ومن باب المسؤولية المشتركة لتجاوز المرحلة الصعبة، مؤكداً أن التصدير سيبدأ في أقرب وقت.
وأضاف أن المباحثات مع
بغداد
ستستمر لرفع القيود على الاستيراد والحركة التجارية إلى الإقليم، مع التشديد على ضرورة توفير ضمانات لشركات
النفط والغاز
بما يسمح لها باستئناف الإنتاج في أجواء آمنة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حكومة إقليم كردستان العراق: وزارة النفط العراقية تتعمد إغفال الأسباب الحقيقية لأزمة النفط وتلقي باللوم علينا
قد يعجبك أيضاً
واشنطن تخفف الضغط على نفط فنزويلا
Lebanon 24
واشنطن تخفف الضغط على نفط فنزويلا
17:46 | 2026-03-17
17/03/2026 05:46:04
Lebanon 24
Lebanon 24
وول ستريت تتحدى الحرب.. والأسهم تحقق أفضل جلسة منذ اندلاع النزاع
Lebanon 24
وول ستريت تتحدى الحرب.. والأسهم تحقق أفضل جلسة منذ اندلاع النزاع
12:47 | 2026-03-17
17/03/2026 12:47:54
Lebanon 24
Lebanon 24
في الحرب.. إليكم "خارطة طريق" لحماية عائلاتكم من الغلاء والاضطرابات
Lebanon 24
في الحرب.. إليكم "خارطة طريق" لحماية عائلاتكم من الغلاء والاضطرابات
10:57 | 2026-03-17
17/03/2026 10:57:31
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف أثّرت الحرب على استهلاك اللحوم في لبنان؟
Lebanon 24
كيف أثّرت الحرب على استهلاك اللحوم في لبنان؟
10:17 | 2026-03-17
17/03/2026 10:17:52
Lebanon 24
Lebanon 24
جنون في الأسواق وشبح ركود.. كيف سيدفع المستهلك ثمن الصراع مع طهران؟
Lebanon 24
جنون في الأسواق وشبح ركود.. كيف سيدفع المستهلك ثمن الصراع مع طهران؟
10:14 | 2026-03-17
17/03/2026 10:14:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر حزين جداً.. وفاة فنانة شابة بعد تعرّضها لحادث سير مروع (صورة)
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة فنانة شابة بعد تعرّضها لحادث سير مروع (صورة)
05:13 | 2026-03-17
17/03/2026 05:13:02
Lebanon 24
Lebanon 24
متى ستنتهي الحرب في لبنان؟... مسؤولٌ إسرائيليّ كبير يُحدّد الموعد
Lebanon 24
متى ستنتهي الحرب في لبنان؟... مسؤولٌ إسرائيليّ كبير يُحدّد الموعد
06:07 | 2026-03-17
17/03/2026 06:07:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تهديد إسرائيلي بإخلاء مبنى في الجناح.. وهذا ما كشف عنه
Lebanon 24
تهديد إسرائيلي بإخلاء مبنى في الجناح.. وهذا ما كشف عنه
15:54 | 2026-03-17
17/03/2026 03:54:03
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف محيط منزل مسؤول في "الحزب"
Lebanon 24
استهداف محيط منزل مسؤول في "الحزب"
15:41 | 2026-03-17
17/03/2026 03:41:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الغارة الإسرائيلية الأخيرة.. إليكم هذا الخبر من المطار
Lebanon 24
بعد الغارة الإسرائيلية الأخيرة.. إليكم هذا الخبر من المطار
08:10 | 2026-03-17
17/03/2026 08:10:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في إقتصاد
17:46 | 2026-03-17
واشنطن تخفف الضغط على نفط فنزويلا
12:47 | 2026-03-17
وول ستريت تتحدى الحرب.. والأسهم تحقق أفضل جلسة منذ اندلاع النزاع
10:57 | 2026-03-17
في الحرب.. إليكم "خارطة طريق" لحماية عائلاتكم من الغلاء والاضطرابات
10:17 | 2026-03-17
كيف أثّرت الحرب على استهلاك اللحوم في لبنان؟
10:14 | 2026-03-17
جنون في الأسواق وشبح ركود.. كيف سيدفع المستهلك ثمن الصراع مع طهران؟
10:02 | 2026-03-17
ليست جبهة بعيدة.. كيف ستدفع العائلات البريطانية ثمن التصعيد مع طهران؟
فيديو
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
Lebanon 24
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
05:15 | 2026-03-12
18/03/2026 00:59:48
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
19:36 | 2026-03-11
18/03/2026 00:59:48
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
05:51 | 2026-03-09
18/03/2026 00:59:48
Lebanon 24
Lebanon 24
