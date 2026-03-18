"إنفيديا" تعود تدريجياً إلى الصين.. وبدء تصنيع "H200" لعملاء حصلوا على تراخيص أميركية

أعلن رئيس "إنفيديا" التنفيذي جينسن هوانغ أن الشركة بدأت تصنيع مسرّعات "H200" لعملاء في ، بعدما حصلت على تراخيص لعدد كبير منهم، في ما يعكس تقدماً في مساعيها لاستعادة حضورها في هذه السوق.



وأوضح هوانغ خلال أن الشركة أعادت تشغيل التصنيع وأن سلسلة التوريد بدأت تستعيد نشاطها، مشيراً إلى أن الوضع تبدل مقارنة بما كان عليه قبل أسبوعين.



وتأتي هذه الخطوة بعدما سمحت لـ"إنفيديا" و"أدفانسد مايكرو ديفايسز" ببيع نسخ أقل قوة من رقائقهما في الصين، شرط الحصول على تراخيص حكومية، مع الإشارة إلى أن "إنفيديا" لم تدرج بعد أي إيرادات من مراكز البيانات في الصين ضمن توقعاتها المالية.



ورغم أن "H200" أقل تطوراً من أحدث مسرّعات الشركة، فإنه لا يزال أقوى من البدائل المتاحة محلياً في الصين. ومع ذلك، تبقى السوق اليوم جزءاً أصغر من إيرادات "إنفيديا" مقارنة بالسابق، رغم استمرار أهميتها على المدى .

