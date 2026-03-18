إقتصاد
"إنفيديا" تعود تدريجياً إلى الصين.. وبدء تصنيع "H200" لعملاء حصلوا على تراخيص أميركية
Lebanon 24
18-03-2026
|
00:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن رئيس "إنفيديا" التنفيذي جينسن هوانغ أن الشركة بدأت تصنيع مسرّعات
الذكاء الاصطناعي
"H200" لعملاء في
الصين
، بعدما حصلت على تراخيص لعدد كبير منهم، في ما يعكس تقدماً في مساعيها لاستعادة حضورها في هذه السوق.
وأوضح هوانغ خلال
مؤتمر صحفي
أن الشركة أعادت تشغيل التصنيع وأن سلسلة التوريد بدأت تستعيد نشاطها، مشيراً إلى أن الوضع تبدل مقارنة بما كان عليه قبل أسبوعين.
وتأتي هذه الخطوة بعدما سمحت
إدارة الرئيس الأميركي
دونالد
ترمب
لـ"إنفيديا" و"أدفانسد مايكرو ديفايسز" ببيع نسخ أقل قوة من رقائقهما في الصين، شرط الحصول على تراخيص حكومية، مع الإشارة إلى أن "إنفيديا" لم تدرج بعد أي إيرادات من مراكز البيانات في الصين ضمن توقعاتها المالية.
ورغم أن "H200" أقل تطوراً من أحدث مسرّعات الشركة، فإنه لا يزال أقوى من البدائل المتاحة محلياً في الصين. ومع ذلك، تبقى السوق
الصينية
اليوم جزءاً أصغر من إيرادات "إنفيديا" مقارنة بالسابق، رغم استمرار أهميتها على المدى
الطويل
.
بلومبرغ: الصين تبلغ شركات تكنولوجيا كبرى منها "علي بابا" بتجهيز طلبات شراء رقائق "H200" من شركة "إنفيديا"
"طيران الإمارات" تستأنف رحلاتها تدريجياً وتتوقع عودة العمليات بالكامل قريباً
"ثريدز" سيبدأ بمراقبة اهتماماتكم لعرض الإعلانات "المخصصة" تدريجياً
"إنترفاكس": وصول وفد التفاوض الأوكراني إلى أبوظبي وبدء اللقاءات مع الوفدين الروسي والأميركي
إقليم كردستان يسمح ببدء تصدير النفط إلى جيهان
خبر حزين جداً.. وفاة فنانة شابة بعد تعرّضها لحادث سير مروع (صورة)
