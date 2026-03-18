النفط يتراجع

تراجعت أسعار اليوم الأربعاء بعدما فقدت جزءاً من المكاسب القوية التي سجلتها أمس، عقب الاتفاق بين الحكومة وسلطات إقليم كردستان على استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان ، ما خفف نسبياً من القلق بشأن الإمدادات في .



ورغم هذا التراجع، بقيت الأسواق تحت ضغط استمرار الصراع مع ، الذي عطل صادرات النفط من المنطقة بشكل كبير، بعدما تجاوزت عقود خام برنت مستوى 100 دولار للبرميل عند التسوية في الجلسات الأربع الماضية.



وبعد صعودها بأكثر من 3% أمس الثلاثاء، انخفضت عقود خام برنت 67 سنتاً، أي 0.65%، إلى 102.75 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:09 بتوقيت أبوظبي، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.18 دولار، أو 1.23%، إلى 95.03 دولار.



ونقلت وسائل إعلام حكومية عن وزير النفط عبد الغني قوله إن تدفق النفط من جيهان متوقع أن يبدأ عند الساعة 11:00 بتوقيت أبوظبي اليوم الأربعاء، فيما كان يسعى الأسبوع الماضي لضخ ما لا يقل عن 100 ألف برميل يومياً عبر الميناء.



وقال محلل السوق في "آي.جي" توني سيكامور إن هذه الكمية تمنح السوق بعض الوقت، لكنها لا تبدل المشهد بشكل كبير، إذ لا يزال العراق يخسر نحو مليوني برميل يومياً.



وبحسب مصادر تحدثت لـ" " في 8 آذار، هبط إنتاج الحقول الرئيسية في جنوب العراق بنسبة 70% إلى 1.3 مليون برميل يومياً فقط، نتيجة الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز بسبب الحرب، علماً أن نحو 20% من إمدادات النفط العالمية تمر عبره.

