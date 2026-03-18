تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
إقتصاد

بعد إرتفاع أسعار الوقود... إليكم هذه النصائح المهمّة لتوفير البنزين في سياراتكم

Lebanon 24
18-03-2026 | 08:00
A-
A+
بعد إرتفاع أسعار الوقود... إليكم هذه النصائح المهمّة لتوفير البنزين في سياراتكم
بعد إرتفاع أسعار الوقود... إليكم هذه النصائح المهمّة لتوفير البنزين في سياراتكم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكرت "العربية"، أنّه مع ارتفاع أسعار الوقود حول العالم، جراء الحرب الإيرانية، نصح شون تاكر المدير الإداري لسيارات الفئة المدمجة والكبيرة في "Kelley Blue Book"، بالقيادة بسرعة أقل أو استخدام مثبت السرعة، لتوفير البنزين.
وأضاف قائلاً:" التزم بسرعة 65 ميلاً أيّ 105 كلم في الساعة على الطريق السريع. فسيارات اليوم مُهيَّأة لتكون أكثر كفاءة عند هذه السرعة، وكلما قدت أسرع فقدت الكثير من كفاءة الوقود."

كما ينصح الخبراء بالسير ببطء نحو الإشارات الضوئية، سواء كانت حمراء أو خضراء عندما تبدو على وشك التغيير.

تقليل تشغيل المحرك أثناء التوقف
إلى ذلك، ينصح المختصون باستخدام ميزة التشغيل والإيقاف التلقائي في السيارة، التي تطفئ المحرك عند الوقوف أو الانتظار، وتعيد تشغيله عند الضغط على دواسة الوقود.

وقال ديفيد بينيت مدير السيارات في "AAA": "إذا علقت في ازدحام مروري ورأيت أن الحركة بطيئة، ولديك هذه الخاصية، فلا تقم بإيقافها. بل دع المحرك يعمل ويتوقف عند الحاجة."

التخلص من الوزن الزائد
كذلك يفضل المختصون التخلص من الوزن الزائد في السيارة، لا سيما أن كثير من السائقين يستخدمون حوامل السقف أو حوامل الدراجات، لكن دفع هذه القطع عبر الهواء يستهلك وقوداً إضافياً

فحص ضغط الإطارات
كذلك يشدد الخبراء على أهمية أن يكون ضغط الإطارات مضبوطاً وفقاً لما يوصي به دليل السيارة، ويقترحون فحص ضغط الإطارات في كل مرة تملأ فيها الخزان بالوقود.

وفي السياق، أوضح ديفيد بينيت أن الإطارات منخفضة الضغط تزيد من مقاومة الطريق، لذلك عندما يكون الضغط صحيحاً، ستسير السيارة بسلاسة أكبر وتتمكن من التسارع بالشكل المناسب."

وتشير التقديرات إلى أن هذا قد يؤثر على استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 10%.

إلى ذلك، يمكن لورش الصيانة إجراء بعض التعديلات البسيطة لتحسين اقتصاد الوقود في السيارة، إذ قد تستبدل فلتر الهواء أو حساسات الأكسجين التي تخبر المحرك بالكمية المناسبة من الوقود اللازمة للاحتراق.

مشاركة السيارة مع آخرين
كما يُنصح على سبيل المثال بمشاركة الرحلات مع آخرين، والتفكير بشكل أفضل عند التخطيط وتنظيم التنقلات لتقليل عدد الرحلات التي تقوم بها.

نوع الوقود
ولفت الخبراء إلى أن بعض السيارات تحتاج إلى وقود ممتاز "Premium"، وفي هذه الحالة يجب الالتزام به.

لكن أحيانًا يقوم السائقون بالتزوّد بوقود ممتاز رغم أن سياراتهم لا تحتاجه ويمكنها العمل بكفاءة على البنزين العادي الأرخص. (العربية)
مواضيع ذات صلة
ترامب: لا قلق من ارتفاع أسعار البنزين وأولوية واشنطن العملية العسكرية ضد إيران
lebanon 24
Lebanon24
18/03/2026 16:16:04 Lebanon 24 Lebanon 24
أسعار البنزين في أميركا ترتفع خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة بأسرع وتيرة منذ عام 2005
lebanon 24
Lebanon24
18/03/2026 16:16:04 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع كبير جدا في أسعار البنزين والمازوت والغاز.. إليكم الجدول الجديد
lebanon 24
Lebanon24
18/03/2026 16:16:04 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع أسعار البنزين والمازوت في لبنان.. إليكم الجدول الجديد
lebanon 24
Lebanon24
18/03/2026 16:16:04 Lebanon 24 Lebanon 24

الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
08:50 | 2026-03-18
Lebanon24
08:23 | 2026-03-18
Lebanon24
06:12 | 2026-03-18
Lebanon24
05:31 | 2026-03-18
Lebanon24
05:30 | 2026-03-18
Lebanon24
04:58 | 2026-03-18
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
19:43 | 2026-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24