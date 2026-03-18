ارتفاع أسعار القمح عالميًا بسبب تدهور المحاصيل في الولايات المتحدة

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح اليوم الثلاثاء بعد نتائج أظهرت تدهور محصول فصل الشتاء في ومخاوف تعطل إمدادات الأسمدة من .



وأظهر مسح حالة المحاصيل للأسبوع المنتهي في 15 أذار الحالي، الذي نشرته مساء أمس، انخفاضا في محاصيل القمح المصنفة حالتها جيدة أو ممتازة في كانساس وأوكلاهوما في ، وزيادة في المحاصيل المصنفة حالتها سيئة أو سيئة جدا.



وتوقعت شركة "فايسالا إكسويذر" أن يؤدي المزيد من الجفاف هذا الأسبوع إلى تفاقم نقص الرطوبة في سهول حزام القمح.



وقال دينيس فوزنيسنسكي، خبير الاقتصاد الزراعي في مجموعة "كومنولث بنك أوف " المصرفية، إن مساحة أراضي زراعة القمح الشتوي في الولايات المتحدة التي تعاني من الجفاف هذا الموسم زادت مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، مما قد يؤثر سلبا على ويرفع الأسعار.



كما أدت حالة عدم اليقين بشأن مدة استمرار الحرب في الخليج، التي عرقلت إلى حد كبير إمدادات الأسمدة من عبر ، إلى ترك المزارعين في جميع أنحاء العالم في حيرة من أمرهم بشأن موعد انتهاء نقص الإمدادات، بحسب فوزنيسنسكي.



وبحلول الساعة 10:15 بتوقيت ، ارتفعت العقود الآجلة للقمح بنسبة 0.80% إلى 6.02 دولار للبوشل (البوشل يعادل حوالي 27 كيلوغرام)، وقبل ذلك من التعاملات سجلت العقود ارتفاعا بنسبة 1.7%.

Advertisement