|
Advertisement

إقتصاد

مصر تقرر تقليص ساعات عمل المحال ضمن خطة لمواجهة أزمة الطاقة

19-03-2026 | 00:00
قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إنه سيتم غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم عند الساعة 9 مساءً، باستثناء يومي الخميس والجمعة حيث يستمر العمل حتى الساعة 10 مساءً، وذلك اعتباراً من يوم السبت 28 أذار.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء، أن القرار سيطبق لمدة شهر وسيتم مراجعته، وتابع: "هذا القرار لن يسري على المصانع ومحطات البنية الأساسية".

وأوضح رئيس الوزراء المصري أن الحكومة تدرس تطبيق منظومة العمل عن بعد لمدة يوم أو يومين أسبوعياً في جميع المؤسسات التي يسمح نشاطها بذلك.

كما سيتم إيقاف إنارة اللوحات الإعلانية على الطرق، إلى جانب تخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة في مصر.

وأشار مدبولي إلى أن فاتورة واردات مصر من الغاز الطبيعي ارتفعت بقيمة 1.1 مليار دولار شهرياً نتيجة الأحداث الراهنة، لتصل إلى 1.65 مليار دولار مقارنة مع 560 مليون دولار قبل الحرب في إيران، مما يشكل عبئاً جديداً على البلاد.

وقال مدبولي إن الحكومة المصرية تسعى لتقليل فاتورة استهلاك الطاقة لأن البديل الآخر هو زيادة الأسعار.

وفي وقت سابق، أكد مدبولي أنه بمجرد توقف الحرب على إيران وانحسار تداعياتها سيتم مراجعة زيادة أسعار الوقود في الأسواق المصرية، مضيفاً أن توقف الحرب لا يعني مباشرة انحسار التداعيات والتي تستغرق بعض الوقت.

ورفعت مصر أسعار بعض المنتجات البترولية 3 جنيهات دفعة واحدة، حيث صعد سعر بنزين 95 من 21 جنيهاً للتر إلى 24 جنيهاً، وبنزين 92 من 19.25 جنيه للتر إلى 22.25 جنيه، وبنزين 80 من 17.75 جنيه للتر إلى 20.75 جنيه، والسولار من 17.5 جنيه للتر إلى 20.5 جنيه.

فيما قفز سعر البوتاجاز من 225 إلى 275 جنيهاً للأسطوانة 12.5 كلغ، ومن 450 إلى 550 جنيهاً للأسطوانة 25 كلغ، وارتفع سعر غاز تموين السيارات من 10 إلى 13 جنيهاً للمتر المكعب.

وقال مدبولي إن الدولة كانت أمام خيارين إما المحافظة على أسعار المواد البترولية وتحمل خسائر هائلة بعد زيادة السعر العالمي أو أخذ إجراء استباقي لضمان استمرار عجلة الإنتاج.
Advertisement
الغاز الطبيعي يضيء أمل الفلبين في مواجهة أزمة الطاقة
أزمة بضائع تلوح في الجنوب.. المورّدون يتجنبون تسليم الطلبات للمحال
وزيرة التربية: تمّ تشكيل خلية أزمة تربوية تجتمع وتتواصل بصورة يوميّة لمتابعة المستجدات واتخاذ القرارات اللازمة الضرورية لهذه المرحلة وعملنا على تقليص العقبات التي واجهت التعليم الالكتروني
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
