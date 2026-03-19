مصر تقرر تقليص ساعات عمل المحال ضمن خطة لمواجهة أزمة الطاقة

قال رئيس الوزراء المصري، ، إنه سيتم غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم عند الساعة 9 مساءً، باستثناء يومي الخميس والجمعة حيث يستمر العمل حتى الساعة 10 مساءً، وذلك اعتباراً من يوم السبت 28 أذار.



وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء، أن القرار سيطبق لمدة شهر وسيتم مراجعته، وتابع: "هذا القرار لن يسري على المصانع ومحطات البنية الأساسية".



وأوضح رئيس الوزراء المصري أن الحكومة تدرس تطبيق منظومة العمل عن بعد لمدة يوم أو يومين أسبوعياً في جميع المؤسسات التي يسمح نشاطها بذلك.



كما سيتم إيقاف إنارة اللوحات الإعلانية على الطرق، إلى جانب تخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة في مصر.



وأشار مدبولي إلى أن فاتورة واردات مصر من الطبيعي ارتفعت بقيمة 1.1 مليار دولار شهرياً نتيجة الأحداث الراهنة، لتصل إلى 1.65 مليار دولار مقارنة مع 560 مليون دولار قبل الحرب في ، مما يشكل عبئاً جديداً على البلاد.



وقال مدبولي إن الحكومة تسعى لتقليل فاتورة استهلاك الطاقة لأن البديل الآخر هو زيادة الأسعار.



وفي وقت سابق، أكد مدبولي أنه بمجرد توقف الحرب على إيران وانحسار تداعياتها سيتم مراجعة زيادة أسعار الوقود في الأسواق المصرية، مضيفاً أن توقف الحرب لا يعني مباشرة انحسار التداعيات والتي تستغرق بعض الوقت.



ورفعت مصر أسعار بعض 3 جنيهات دفعة واحدة، حيث صعد سعر بنزين 95 من 21 جنيهاً للتر إلى 24 جنيهاً، وبنزين 92 من 19.25 جنيه للتر إلى 22.25 جنيه، وبنزين 80 من 17.75 جنيه للتر إلى 20.75 جنيه، والسولار من 17.5 جنيه للتر إلى 20.5 جنيه.



فيما قفز سعر البوتاجاز من 225 إلى 275 جنيهاً للأسطوانة 12.5 كلغ، ومن 450 إلى 550 جنيهاً للأسطوانة 25 كلغ، وارتفع سعر غاز تموين السيارات من 10 إلى 13 جنيهاً للمتر المكعب.



وقال مدبولي إن الدولة كانت أمام خيارين إما المحافظة على أسعار المواد البترولية وتحمل خسائر هائلة بعد زيادة السعر العالمي أو أخذ إجراء استباقي لضمان استمرار عجلة الإنتاج.

