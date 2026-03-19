تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
إقتصاد

مع تزايد التوترات في الشرق الأوسط.. ارتفاع سعر خام برنت بأكثر من 5%

Lebanon 24
19-03-2026 | 01:59
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ارتفع سعر خام برنت بأكثر من 5% اليوم الخميس وسط مخاوف جديدة تتعلق بإمدادات النفط من الشرق الأوسط، بعد أن هددت إيران بضرب منشآت نفطية وغازية خليجية رداً على الهجوم الذي استهدف أحد حقولها الرئيسية للغاز.

وقفز سعر برنت بنسبة 5.1% إلى 112.84 دولارا للبرميل، بينما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.5% إلى 98.69 دولارا للبرميل في التعاملات الآسيوية.

وتعرض حقل بارس الإيراني الضخم لهجوم يوم الأربعاء، في تصعيد خطير دفع طهران إلى استهداف منشآت نفطية في الخليج.
وأعلنت شركة قطر للطاقة وقوع "أضرار جسيمة" في مدينة راس لفان الصناعية جراء هجمات صاروخية.

وأدت الحرب إلى توقف الشحنات عبر مضيق هرمز، أهم شريان نفطي في العالم، والذي يمر عبره 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية. ويُقدر إجمالي خفض إنتاج النفط في الشرق الأوسط بما يتراوح من سبعة إلى 10 ملايين برميل يوميا، أي ما يعادل 7إلى 10% من الطلب العالمي.
النفط والغاز

الشرق الأوسط

برميل يوميا

الإيراني

خام برنت

الرئيسي

الخليج

تكساس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
02:30 | 2026-03-19
Lebanon24
02:01 | 2026-03-19
Lebanon24
02:00 | 2026-03-19
Lebanon24
01:06 | 2026-03-19
Lebanon24
00:00 | 2026-03-19
Lebanon24
16:29 | 2026-03-18
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
19:43 | 2026-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24