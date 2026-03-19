مع تزايد التوترات في الشرق الأوسط.. ارتفاع سعر خام برنت بأكثر من 5%

ارتفع سعر بأكثر من 5% اليوم الخميس وسط مخاوف جديدة تتعلق بإمدادات من ، بعد أن هددت بضرب منشآت نفطية وغازية خليجية رداً على الهجوم الذي استهدف أحد حقولها الرئيسية للغاز.



وقفز سعر برنت بنسبة 5.1% إلى 112.84 دولارا للبرميل، بينما ارتفع سعر خام غرب الوسيط بنسبة 2.5% إلى 98.69 دولارا للبرميل في التعاملات الآسيوية.



وتعرض حقل بارس الضخم لهجوم يوم الأربعاء، في تصعيد خطير دفع إلى استهداف منشآت نفطية في .

وأعلنت شركة قطر للطاقة وقوع "أضرار جسيمة" في مدينة راس لفان الصناعية جراء هجمات صاروخية.



وأدت الحرب إلى توقف الشحنات عبر مضيق هرمز، أهم شريان نفطي في العالم، والذي يمر عبره 20% من إمدادات الطبيعي المسال العالمية. ويُقدر إجمالي خفض إنتاج النفط في الشرق الأوسط بما يتراوح من سبعة إلى 10 ملايين ، أي ما يعادل 7إلى 10% من الطلب العالمي.