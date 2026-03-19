بدعم من تراجع الدولار.. أسعار الذهب ترتد من أدنى مستوى في شهر

ارتفعت أسعار اليوم الخميس بدعم من تراجع الدولار بعد أن لامست لفترة وجيزة أدنى مستوى لها في أكثر من شهر، إلا أن المكاسب جاءت محدودة بسبب تبني (البنك المركزي الأميركي) موقفا يميل للتشديد النقدي مما قلص من توقعات خفض أسعار الفائدة على المدى القريب.



وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 4856.82 دولار للأونصة بحلول الساعة 01:15 بتوقيت غرينتش، بعد أن انخفض في وقت سابق إلى أدنى مستوى له منذ السادس من شباط. وهبطت الأسعار 3.7% أمس الأربعاء.



وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم نيسان 0.8% إلى 4858.60 دولار، نقلاً عن وكالة " ".

