الين الياباني يحوم حول أدنى مستوى له في عامين

حام الين حول أدنى مستوى له في عامين مع بدء التداول في الأسواق الآسيوية اليوم الخميس تحت ضغط من ارتفاع الدولار، في الوقت الذي تراقب فيه الأسواق كيف سيوازن بين مخاطر التضخم وتباطؤ النمو في ظل حرب .



وارتفع الين 0.1% إلى 159.78 متراجعا قليلا عن أدنى مستوياته في عامين. وقالت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما إن السلطات جاهزة لمواجهة تقلبات سوق العملات وإن التحركات في الآونة الأخيرة كانت مدفوعة جزئيا بالمضاربين.



يأتي قرار المقرر في وقت لاحق في منتصف أسبوع حاسم من اجتماعات البنوك المركزية الكبرى، إذ يبحث المتعاملون عن مؤشرات حول كيفية تعامل صانعي السياسات مع صدمة أسعار الطاقة.

