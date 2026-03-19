بعد الهجوم على منشآت الغاز القطرية.. ارتفاع أسعار الغاز الأوروبي بـ30%

ارتفعت أسعار في البورصة الأوروبية بمقدار الثلث، وتجاوزت 850 دولاراً لكل متر مكعب وذلك للمرة الأولى منذ ديسمبر 2022، وفق وكالة تاس.



تأتي الزيادة عقب الهجوم على منشأت القطرية أمس الأربعاء.



وكشفت قطر عن تعرض مجمع رأس لفان الصناعي، الذي يضم أكبر منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في العالم، لأضرار واسعة، في أحدث حلقة من التصعيد الخطير الذي يضرب البنية التحتية للطاقة في ، بحسب "بلومبرغ".



وقالت السلطات إن صاروخاً إيرانياً أصاب المنشأة بعد اعتراض 4 صواريخ أخرى، في حين أعلنت أبوظبي إغلاق مرافق حقل حبشان للغاز بعدما تسبب حطام ناتج عن اعتراض صاروخ في أضرار بالموقع. وبعد ساعات فقط، وقع هجوم ثان على رأس لفان فجر الخميس، تبعه اندلاع حريق كبير قالت قطر إنها تعمل على السيطرة عليه.



وأوضحت شركة قطر للطاقة أن عدة مرافق للغاز المسال داخل المجمع أصيبت بشكل مباشر، ما تسبب في "حرائق كبيرة وأضرار إضافية واسعة"، مؤكدة في الوقت نفسه عدم وقوع إصابات بين العاملين الذين تم إجلاؤهم مسبقاً. لكن دخلت على الخط، إذ حذر الرئيس الأميركي من أن "سترد" إذا تعرضت منشآت الغاز القطرية لهجوم جديد.



وكانت منشأة رأس لفان، التي مثلت قبل توقفها الطارئ هذا الشهر نحو 20% من إمدادات الغاز المسال العالمية، قد أُغلقت بعد هجوم بطائرة مسيرة إيرانية أدى إلى وقف الإنتاج وإعلان حالة القوة القاهرة على الشحنات، ما أحدث اضطراباً كبيراً في سوق الغاز العالمي.

