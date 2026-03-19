تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

بلومبيرغ تحذر: انقطاع الغاز من "رأس لفان" قد يغير خارطة الطاقة العالمية

Lebanon 24
19-03-2026 | 10:38
A-
A+
بلومبيرغ تحذر: انقطاع الغاز من رأس لفان قد يغير خارطة الطاقة العالمية
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أفادت وكالة "بلومبيرغ" بأن توقف مجمع "رأس لفان" القطري، أكبر منشأة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم، يضع الاقتصاد العالمي تحت ضغوط شديدة، مع اتساع تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران لتطال قلب إمدادات الطاقة العالمية.

وذكرت الوكالة أن المجمع تعرض لأضرار جسيمة نتيجة هجمات صاروخية، مما تسبب في أول انقطاع للإمدادات من هذا الموقع منذ ثلاثة عقود. وحذر خبراء من أن أي توقف يتجاوز الشهر قد يدفع سوق الغاز نحو العجز، بينما قد يؤدي توقفه لثلاثة أشهر إلى أكبر انقطاع في تاريخ الصناعة، مما يهدد بمحو الفائض العالمي المتوقع لهذا العام.

وتبرز دول آسيا، ولا سيما باكستان والهند، كالأكثر تضرراً لاعتمادها الكبير على الغاز القطري، حيث تضاعفت تكلفة الشحنة الواحدة لتصل إلى 80 مليون دولار. ويخشى مراقبون من أن يدفع هذا النقص الاقتصادات الناشئة للعودة إلى استخدام الفحم، مما سيزيد من التكاليف البيئية ويحول الغاز إلى مصدر جديد لهشاشة الاقتصاد العالمي.

Advertisement
الإسرائيلية

الإسرائيلي

إسرائيل

القطري

الغاز

الهند

إيران

القطر

Advertisement
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24