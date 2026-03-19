بلومبيرغ تحذر: انقطاع الغاز من "رأس لفان" قد يغير خارطة الطاقة العالمية

أفادت وكالة "بلومبيرغ" بأن توقف مجمع "رأس لفان" ، أكبر منشأة لإنتاج الطبيعي المسال في العالم، يضع الاقتصاد العالمي تحت ضغوط شديدة، مع اتساع تداعيات الحرب الأميركية على لتطال قلب إمدادات الطاقة العالمية.



وذكرت الوكالة أن المجمع تعرض لأضرار جسيمة نتيجة هجمات صاروخية، مما تسبب في أول انقطاع للإمدادات من هذا الموقع منذ ثلاثة عقود. وحذر خبراء من أن أي توقف يتجاوز الشهر قد يدفع سوق الغاز نحو العجز، بينما قد يؤدي توقفه لثلاثة أشهر إلى أكبر انقطاع في تاريخ الصناعة، مما يهدد بمحو الفائض العالمي المتوقع لهذا العام.



وتبرز دول ، ولا سيما باكستان والهند، كالأكثر تضرراً لاعتمادها الكبير على الغاز القطري، حيث تضاعفت تكلفة الشحنة الواحدة لتصل إلى 80 مليون دولار. ويخشى مراقبون من أن يدفع هذا النقص الاقتصادات الناشئة للعودة إلى استخدام الفحم، مما سيزيد من التكاليف البيئية ويحول الغاز إلى مصدر جديد لهشاشة الاقتصاد العالمي.





