البيت الأبيض ينفي فرض قيود على صادرات النفط والغاز

أكد مسؤول في إدارة الرئيس ، أن لا يدرس فرض قيود على صادرات والغاز، وذلك عقب اجتماع بين جي دي فانس ومسؤولين تنفيذيين في قطاع النفط.

وقال المسؤول: "القيود على صادرات النفط والغاز ليست قيد الدراسة".

وجاء الاجتماع، الذي عُقد في "المعهد الأميركي للبترول"، في وقت يواجه الرئيس ترمب ضغوطاً سياسية شديدة لمعالجة ارتفاع أسعار الوقود بسبب الحرب الأميركية والإسرائيلية على .

ومن المتوقع أن تعتمد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر إلى حد كبير على مواقف تجاه تكلفة المعيشة، وتُظهر استطلاعات الرأي أن الرئيس يحصل على تقييمات ضعيفة بشأن تعامله مع الاقتصاد.

وبلغ متوسط سعر غالون البنزين 3.88 دولار يوم الخميس، وفقاً لـ"جمعية السيارات الأميركية"، بزيادة تقارب دولاراً واحداً مقارنة بما كان عليه قبل بدء الحرب.