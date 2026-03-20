حرب إيران تهدد الدول النامية بـمجاعة أسعار وغلاء فاحش للغذاء

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
15
o
طرابلس
18
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
9
o
زحلة
7
o
بعلبك
7
o
بشري
10
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
إقتصاد
حرب إيران تهدد الدول النامية بـ"مجاعة أسعار" وغلاء فاحش للغذاء
Lebanon 24
20-03-2026
|
11:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذر تقرير لرويترز من أن الحرب على
إيران
تهدد بموجة غلاء جديدة في أسعار الغذاء العالمية، مما يضع الدول النامية أمام صدمة اقتصادية قاسية في وقت لا تزال تكافح فيه للتعافي من تداعيات جائحة
كورونا
وحرب
أوكرانيا
.
وتعد الأسمدة نقطة الضغط الرئيسية، إذ يمر نحو 30% منها عبر
مضيق هرمز
الذي أغلقته
طهران
فعلياً، كما تهدد الحرب ما بين 65% إلى 70% من الإمدادات العالمية لليوريا، مما رفع أسعارها بنسبة تتراوح بين 30% و40%.
وحذر كبير خبراء الاقتصاد في منظمة "الفاو" من أن استمرار الصراع لبضعة أسابيع إضافية سيؤدي إلى انخفاض حاد في إمدادات الحبوب والأعلاف واللحوم، مؤكداً أن دولاً قليلة جداً قادرة على الصمود أمام هذا النقص.
من جهتها، أشارت وكالة "موديز" إلى أن الغذاء والوقود يمثلان ما بين 30% إلى 50% من سلة تضخم المستهلك في الأسواق الناشئة، مما يجعلها عرضة لتقلبات الأسعار.
وفي هذا السياق، كشف وزير مالية رواندا عن دراسة خطوات لحماية القطاع الزراعي الذي يعتمد على أسمدة
الخليج
، بينما يدرس البنك
الأوروبي
لإعادة الإعمار والتنمية تقديم حزم دعم عاجلة لاحتواء الأزمة.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24