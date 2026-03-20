إقتصاد

حرب إيران تهدد الدول النامية بـ"مجاعة أسعار" وغلاء فاحش للغذاء

Lebanon 24
20-03-2026 | 11:25
حرب إيران تهدد الدول النامية بـمجاعة أسعار وغلاء فاحش للغذاء
حذر تقرير لرويترز من أن الحرب على إيران تهدد بموجة غلاء جديدة في أسعار الغذاء العالمية، مما يضع الدول النامية أمام صدمة اقتصادية قاسية في وقت لا تزال تكافح فيه للتعافي من تداعيات جائحة كورونا وحرب أوكرانيا.

وتعد الأسمدة نقطة الضغط الرئيسية، إذ يمر نحو 30% منها عبر مضيق هرمز الذي أغلقته طهران فعلياً، كما تهدد الحرب ما بين 65% إلى 70% من الإمدادات العالمية لليوريا، مما رفع أسعارها بنسبة تتراوح بين 30% و40%.
 
وحذر كبير خبراء الاقتصاد في منظمة "الفاو" من أن استمرار الصراع لبضعة أسابيع إضافية سيؤدي إلى انخفاض حاد في إمدادات الحبوب والأعلاف واللحوم، مؤكداً أن دولاً قليلة جداً قادرة على الصمود أمام هذا النقص.

من جهتها، أشارت وكالة "موديز" إلى أن الغذاء والوقود يمثلان ما بين 30% إلى 50% من سلة تضخم المستهلك في الأسواق الناشئة، مما يجعلها عرضة لتقلبات الأسعار.
 
وفي هذا السياق، كشف وزير مالية رواندا عن دراسة خطوات لحماية القطاع الزراعي الذي يعتمد على أسمدة الخليج، بينما يدرس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تقديم حزم دعم عاجلة لاحتواء الأزمة.

