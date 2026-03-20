سعر الذهب ينخفض.. كم بلغ اليوم؟

انخفضت أسعار في المعاملات الفورية يوم الجمعة، لتكسر حاجز ما دون 4500 دولار للأوقية، وسط موجة تصحيح سعري مدفوعة بقوة الدولار وتوقعات السياسة النقدية المتشددة.



وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بمقدار 3.20 دولار، أو ما يعادل 0.07 بالمئة، ليصل إلى 4497.87 دولار للأوقية.



وجاء هذا التحرك في الجلسة الأخيرة ليؤكد اتجاه المعدن الأصفر نحو تسجيل خسارة أسبوعية، حيث يواجه ضغوطا من صعود مؤشر الدولار الذي يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.



ويؤدي إغلاق إلى استمرار ارتفاع أسعار الخام مما يفاقم الضغوط التضخمية من خلال رفع تكاليف النقل والتصنيع. وعادة ما يعزز ارتفاع التضخم من الذهب كأداة للتحوط، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يحد من الطلب على الأصول التي لا تدر عوائد.



وأبقت معظم البنوك المركزية في الأسواق المتقدمة الرئيسية أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع، لكنها أشارت إلى استعدادها لمزيد من التشديد إذا استمرت صدمة التضخم الناجمة عن أسعار الطاقة. (سكاي نيوز عربية)