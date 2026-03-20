تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
إقتصاد
سعر الذهب ينخفض.. كم بلغ اليوم؟
Lebanon 24
20-03-2026
|
15:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
انخفضت أسعار
الذهب
في المعاملات الفورية يوم الجمعة، لتكسر حاجز ما دون 4500 دولار للأوقية، وسط موجة تصحيح سعري مدفوعة بقوة الدولار وتوقعات السياسة النقدية المتشددة.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بمقدار 3.20 دولار، أو ما يعادل 0.07 بالمئة، ليصل إلى 4497.87 دولار للأوقية.
وجاء هذا التحرك في الجلسة الأخيرة ليؤكد اتجاه المعدن الأصفر نحو تسجيل خسارة أسبوعية، حيث يواجه ضغوطا من صعود مؤشر الدولار الذي يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
ويؤدي إغلاق
مضيق هرمز
إلى استمرار ارتفاع أسعار
النفط
الخام مما يفاقم الضغوط التضخمية من خلال رفع تكاليف النقل والتصنيع. وعادة ما يعزز ارتفاع التضخم من
جاذبية
الذهب كأداة للتحوط، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يحد من الطلب على الأصول التي لا تدر عوائد.
وأبقت معظم البنوك المركزية في الأسواق المتقدمة الرئيسية أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع، لكنها أشارت إلى استعدادها لمزيد من التشديد إذا استمرت صدمة التضخم الناجمة عن أسعار الطاقة.
(سكاي نيوز عربية)
مواضيع ذات صلة
فايننشال تايمز: سعر برميل النفط لخام برنت بالعقود الآجلة بلغ 116.38 دولارا أميركيا اليوم الاثنين
Lebanon 24
فايننشال تايمز: سعر برميل النفط لخام برنت بالعقود الآجلة بلغ 116.38 دولارا أميركيا اليوم الاثنين
21/03/2026 00:51:59
21/03/2026 00:51:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. كم بلغ عدد النازحين حتى اليوم؟
Lebanon 24
بالأرقام.. كم بلغ عدد النازحين حتى اليوم؟
21/03/2026 00:51:59
21/03/2026 00:51:59
Lebanon 24
Lebanon 24
اليوم.. كم بلغ عدد النازحين في مراكز الإيواء؟
Lebanon 24
اليوم.. كم بلغ عدد النازحين في مراكز الإيواء؟
21/03/2026 00:51:59
21/03/2026 00:51:59
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر جديد متوقع للذهب.. كم سيبلغ؟
Lebanon 24
سعر جديد متوقع للذهب.. كم سيبلغ؟
21/03/2026 00:51:59
21/03/2026 00:51:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بالدولار.. تسهيلات للدفع بسبب الحرب
Lebanon 24
بالدولار.. تسهيلات للدفع بسبب الحرب
17:06 | 2026-03-20
20/03/2026 05:06:35
Lebanon 24
Lebanon 24
داخل المطار.. "جداول استثنائية"
Lebanon 24
داخل المطار.. "جداول استثنائية"
15:12 | 2026-03-20
20/03/2026 03:12:36
Lebanon 24
Lebanon 24
حرب إيران تهدد الدول النامية بـ"مجاعة أسعار" وغلاء فاحش للغذاء
Lebanon 24
حرب إيران تهدد الدول النامية بـ"مجاعة أسعار" وغلاء فاحش للغذاء
11:25 | 2026-03-20
20/03/2026 11:25:15
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "نفط إيران" العالق في البحر.. كلام أميركي لافت
Lebanon 24
عن "نفط إيران" العالق في البحر.. كلام أميركي لافت
08:05 | 2026-03-20
20/03/2026 08:05:28
Lebanon 24
Lebanon 24
وسط الحرب.. خطة طوارئ من "تاتش"
Lebanon 24
وسط الحرب.. خطة طوارئ من "تاتش"
07:57 | 2026-03-20
20/03/2026 07:57:26
Lebanon 24
Lebanon 24
