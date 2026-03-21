إقتصاد
لمدة 30 يوماً.. أميركا تعفي النفط الإيراني في البحر من العقوبات
Lebanon 24
21-03-2026
|
04:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن إدارة الرئيس
ترامب
منحت يوم الجمعة إعفاء من
العقوبات
لمدة 30 يوما لشراء
النفط
الإيراني
في عرض البحر، بهدف تخفيف الضغوط على إمدادات الطاقة منذ اندلاع الحرب الأميركية
الإسرائيلية
على
إيران
.
وهذه المرة الثالثة التي تمنح فيها
الولايات المتحدة
إعفاء مؤقتاً من العقوبات في غضون أسبوعين تقريبا.
وكانت الولايات المتحدة قد خففت سابقاً العقوبات على النفط الروسي، وأصدرت اليوم الجمعة ترخيصاً عاماً يتيح ببيع النفط الخام والمنتجات البترولية
الإيرانية
المحملة على السفن اعتباراً من 20 آذار إلى 19 نيسان، وفقاً للترخيص المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة.
