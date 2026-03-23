|
إقتصاد

مع تصاعد حدة الحرب بالشرق الأوسط.. توقعات بمستويات تاريخية لأسعار النفط

23-03-2026 | 00:00
توقع محللون اليوم الأحد أن تواصل أسعار النفط ارتفاعها غدا الاثنين بعد أن أغلقت يوم الجمعة عند أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من أربع سنوات، وذلك في أعقاب التهديدات الأميركية والإيرانية باستهداف منشآت الطاقة.

وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس السبت "بتدمير" محطات الكهرباء الإيرانية إذا لم تُعد طهران فتح مضيق هرمز بالكامل في غضون 48 ساعة، في تصعيد كبير بعد يوم واحد فقط من حديثه عن "تهدئة" الحرب التي دخلت الآن أسبوعها الرابع.

وتوعدت إيران اليوم بمهاجمة البنى التحتية المرتبطة بالولايات المتحدة، بما في ذلك منشآت الطاقة وتحلية المياه في المنطقة، إذا نفذ ترامب تهديده.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم آيار 3.26 % إلى 112.19 دولار للبرميل عند التسوية يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى منذ تموز 2022.

وقال توني سيكامور محلل الأسواق لدى آي.جي "تهديد الرئيس ترامب ألقى الآن قنبلة موقوتة مدتها 48 ساعة من الضبابية المتزايدة بالأسواق".

ورجح سيكامور ارتفاع أسعار النفط غداً في حال عدم التراجع عن هذه المهلة.

وقالت أمريتا سين مؤسسة إنرجي أسبكتس "من الواضح أن هذا يعني مزيدا من التصعيد، مما يعني ارتفاع أسعار النفط. ومع ذلك، يعتقد البعض خطأ أن إيران ربما تستسلم... يحاول ترامب إظهار أنه قادر على التصعيد بشكل أكبر، وبذلك ينتهي الأمر بتدمير البنية التحتية في المنطقة".

وأدى إغلاق مضيق هرمز إلى خسارة إمدادات عالمية تعادل أربعة أيام كاملة، أو نحو 440 مليون برميل، خلال الحرب المستمرة منذ 22 يوما.

وقال فاتح بيرول مدير وكالة الطاقة الدولية في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز يوم الجمعة إن استعادة تدفقات النفط والغاز من منطقة الشرق الأوسط قد تستغرق ما يصل إلى ستة أشهر.

وذكر موقع أكسيوس يوم الجمعة أن إدارة ترامب تدرس خططاً للسيطرة على جزيرة خارك الإيرانية أو حصارها للضغط على طهران لإعادة فتح مضيق هرمز.
