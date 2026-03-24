دخول النادي النووي.. اتفاق روسي فيتنامي لبناء أول محطة للطاقة الذرية

وقعت وهانوي اتفاقية لإنشاء أول محطة للطاقة النووية في ، وذلك في خطوة تعكس تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين في مجال الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة.



وبموجب هذه الاتفاقية، ستقدم الدعم التقني والخبرات اللازمة من خلال مؤسسة "روس آتوم" الحكومية لبناء المحطة وتدريب الكوادر الفيتنامية المتخصصة في إدارة المنشآت النووية السلمية.

وتهدف فيتنام من خلال هذه المشاريع إلى تأمين احتياجاتها المتزايدة من الطاقة الكهربائية ودعم خطط التنمية الصناعية، مع الالتزام بالمعايير الدولية للأمن والسلامة النووية. ويأتي هذا التعاون ليعزز حضور التكنولوجيا الروسية في منطقة جنوب ، ويفتح آفاقاً جديدة للشراكة الاقتصادية الطويلة الأمد بين روسيا وفيتنام.



