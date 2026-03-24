إقتصاد
على وقع ترقب محادثات واشنطن وطهران.. ارتفاع في اسعار النفط
Lebanon 24
24-03-2026
|
01:48
ارتفعت أسعار
النفط
في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء بفعل مخاوف بشأن الإمدادات، بعدما نفت
إيران
إجراء محادثات مع
الولايات المتحدة
لإنهاء الحرب في
الخليج
، وهو ما يتعارض مع تصريحات الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
التي قال فيها إن التوصل إلى اتفاق قد يحدث قريبا.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.06 دولار أو 1.1% إلى 101 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:01 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع خام غرب
تكساس
الوسيط الأميركي 1.58 دولار أو 1.8% إلى 89.71 دولار.
وكانت عقود الخام قد هبطت بأكثر من 10% أمس الاثنين بعدما قال
ترامب
إنه أمر بتأجيل الهجمات التي هدد بشنها على محطات الكهرباء
الإيرانية
لمدة 5 أيام، مضيفا أن الولايات المتحدة أجرت محادثات مثمرة مع مسؤولين
إيرا
