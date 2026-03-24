على وقع ترقب محادثات واشنطن وطهران.. ارتفاع في اسعار النفط

ارتفعت أسعار في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء بفعل مخاوف بشأن الإمدادات، بعدما نفت إجراء محادثات مع لإنهاء الحرب في ، وهو ما يتعارض مع تصريحات الرئيس الأميركي التي قال فيها إن التوصل إلى اتفاق قد يحدث قريبا.



وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.06 دولار أو 1.1% إلى 101 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:01 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع خام غرب الوسيط الأميركي 1.58 دولار أو 1.8% إلى 89.71 دولار.



وكانت عقود الخام قد هبطت بأكثر من 10% أمس الاثنين بعدما قال إنه أمر بتأجيل الهجمات التي هدد بشنها على محطات الكهرباء لمدة 5 أيام، مضيفا أن الولايات المتحدة أجرت محادثات مثمرة مع مسؤولين

