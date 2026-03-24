اليابان تفتح مخزوناتها النفطية الاستراتيجية لمواجهة تداعيات الحرب

أعلنت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي الثلاثاء أن ستبدأ استخدام مخزوناتها النفطية الاستراتيجية مجددا اعتبارا من الخميس، وذلك بعدما أجرت عملية مماثلة الأسبوع الماضي.



وقالت تاكايتشي على "إكس": "من أجل تأمين +الكمية اللازمة لليابان برمتّها+ من المنتجات النفطية... سنستخدم اعتبارا من 26 آذار".



وبدأت طوكيو الأسبوع الماضي سحب ما يعادل احتياطات التي يحتفظ بها القطاع الخاص لمدة 15 يوما، وفق وكالة "فرانس برس".

