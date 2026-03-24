الاتحاد الأوروبي وأستراليا يختتمان مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز اليوم الثلاثاء أن وأستراليا قد اختتما المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة.ويأتي هذا الإعلان بعد ثماني سنوات من بدء المفاوضات حول الصفقة، التي تهدف إلى إزالة الرسوم الجمركية والحواجز التجارية على الجانبين لتعزيز التجارة في السلع والخدمات.ويعد إتمام المفاوضات جزءاً من جهود الاتحاد لتنويع شركائه التجاريين في ظل استمرار التوتر مع بسبب ما يزعم من تشويه السوق، وتفاقم العلاقات مع في عهد الرئيس ، وفقاً لوكالة الأنباء "د ب أ".وقالت فون دير لاين: "اليوم، نحكي قصة مهمة لعالم يتغير بسرعة، عالم تستخدم فيه القوى الكبرى الرسوم الجمركية كورقة ضغط وسلاسل التوريد كنقاط ضعف يمكن استغلالها، في قصتنا، التجارة المفتوحة والقائمة على القواعد تحقق نتائج إيجابية. الثقة أهم من المعاملات".كما قدم ألبانيز وفون دير لاين شراكة جديدة للأمن والدفاع بين أستراليا والاتحاد الأوروبي.وقالت الحكومة الأسترالية في بيان صحافي: "ستعزز هذه الشراكة واسعة النطاق التعاون في مجالات الصناعات الدفاعية، والأمن السيبراني، والأمن الاقتصادي، ومكافحة الإرهاب، ومكافحة جميع أشكال الكراهية، ومواجهة التهديدات الهجينة".ويتعين إقرار الاتفاقية من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، بالإضافة إلى أستراليا، قبل توقيعها، ولم يحدد بعد موعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، والذي سيتوقف بدوره على حصولها على موافقة الاتحاد الأوروبي دون تأخير.