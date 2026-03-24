بين أمن الملاحة وعقود الغاز.. كيف سيؤثر القرار القطري على إمدادات العالم؟

أعلنت شركة "قطر للطاقة" عن تفعيل بند "القوة " في بعض عقود توريد الطبيعي المسال طويلة الأجل، وذلك بسبب استمرار التوترات الأمنية في منطقة والتي تؤثر على حركة الملاحة وسلاسل التوريد العالمية.



وأوضحت الشركة أن هذا الإجراء القانوني جاء نتيجة ظروف خارجة عن إرادتها تعيق الالتزام ببعض الجداول الزمنية للتسليم، مشيرة إلى أن سلامة أطقمها وسفنها تظل الأولوية القصوى.

وأكدت "قطر للطاقة" أنها تعمل عن كثب مع عملائها لتقليل التداعيات الناتجة عن هذا التأخير، من خلال البحث عن مسارات بديلة أو تعديل خطط الشحن، مشددة في الوقت ذاته على التزامها طويل الأمد بتأمين إمدادات الطاقة العالمية رغم التحديات الجيوسياسية الراهنة التي تفرض تغيير مسار الناقلات بعيداً عن نحو طريق .



