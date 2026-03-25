تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
إقتصاد

حرب إيران تمهد لصعود "البترو يوان" على حساب الدولار

Lebanon 24
25-03-2026 | 05:35
A-
A+
حرب إيران تمهد لصعود البترو يوان على حساب الدولار
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب موقع "الشرق - بلومبرغ":
تضع حرب إيران مكانة الدولار الأميركي كعملة أساسية لتجارة النفط العالمية على المحك، وسط احتمال بأن تدفع تداعياتها طويلة الأمد نحو توسيع استخدام اليوان الصيني، بحسب "دويتشه بنك".

كتبت ماليكا ساشديفا، الاستراتيجية لدى البنك الألماني، في مذكرة صادرة الثلاثاء، أن "الصراع قد يشكل حافزاً لتآكل هيمنة البترودولار وبداية ظهور البترويوان"، مستشهدة بتقارير إعلامية تفيد بأن إيران تسمح بمرور السفن عبر مضيق هرمز بشرط سداد مدفوعات النفط باليوان. وتُعد الصين، الشريك طويل الأمد لإيران، أكبر مشترٍ للنفط الإيراني.

ويشير التقرير البحثي إلى أن اتساع التصدعات داخل نظام البترودولار قد يؤدي إلى "تداعيات كبيرة" تطال استخدام الدولار في التجارة والادخار العالميين، فضلاً عن مكانته كعملة احتياطية دولية. بالتوازي مع ذلك، كثفت الصين جهودها لتعزيز الحضور العالمي لليوان، في مسعى لتحدي هيمنة الدولار في التجارة والتمويل الدوليين.

يعود نظام البترودولار إلى عام 1974، حين وافقت السعودية على تسعير النفط بالدولار الأميركي واستثمار فوائضها في أصول مقومة به، مقابل ضمانات أمنية من واشنطن. إلا أن السعودية تبيع حالياً للصين كميات نفط تعادل أربعة أضعاف ما تبيعه للولايات المتحدة.

كما شرعت دول الخليج في اختبار بدائل لأنظمة الدفع المعتمدة على الدولار، من بينها مشروع "إم بريدج" (Project mBridge).

أدى التوقف شبه الكامل لحركة عبور السفن عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية، إلى جانب كميات كبيرة من الغذاء والمعادن وسلع أخرى، إلى قفزة ملحوظة في أسعار السلع الأساسية.

وأعلنت إيران أن السفن الأجنبية يمكنها عبور مضيق هرمز، بشرط عدم دعم أي أعمال عدائية ضدها، مع الالتزام باللوائح التي تفرضها طهران.
الإيراني

السعودية

واشنطن

الخليج

السعود

التزام

الغاز

النفط

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
08:27 | 2026-03-25
Lebanon24
08:20 | 2026-03-25
Lebanon24
07:33 | 2026-03-25
Lebanon24
05:52 | 2026-03-25
Lebanon24
03:02 | 2026-03-25
Lebanon24
01:43 | 2026-03-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24