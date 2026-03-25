قطاع الإسكان يقود التضخم السنوي في أستراليا بنسبة 7.2%

أظهرت بيانات صادرة عن ، اليوم الأربعاء، تباطؤاً طفيفاً في معدل التضخم بالبلاد خلال شهر فبراير الماضي.



وذكر المكتب أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 3.7% على أساس سنوي، مقابل ارتفاعه في يناير الماضي بنسبة 3.8%، وكانت التوقعات تشير إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 3.8% الشهر الماضي.



وفي الوقت نفسه، ظل متوسط التضخم المعدل ثابتاً عند 3.3% في فبراير الماضي، وفقاً لوكالة "د ب أ".



وعلى أساس شهري، ظل مؤشر أسعار المستهلك مستقراً، بما يتماشى مع التوقعات، بعد ارتفاعه بنسبة 0.4% في يناير الماضي.



وأظهرت البيانات أن قطاع الإسكان كان المساهم الأكبر في التضخم السنوي، حيث ارتفع بنسبة 7.2%، وتلاه ارتفاع بنسبة 3.1% في أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية، ثم ارتفاع بنسبة 4.1% في قطاعي الترفيه والثقافة. (العربية)

