إقتصاد

سوق الأسهم السعودية يسجل نشاطاً قوياً مع صافي شراء بنحو 53%

Lebanon 24
25-03-2026 | 14:07
سوق الأسهم السعودية يسجل نشاطاً قوياً مع صافي شراء بنحو 53%
ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيس (تاسي) اليوم الأربعاء ليغلق مرتفعا بنحو 1.19% ليصل إلى مستوى 11079.93 نقطة بدعم من القطاع البنكي، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.7 مليار ريال. وجاء أداء السوق اليوم مدعوماً بتفاؤل حذر لدى المستثمرين بأن الأزمة في الشرق الأوسط قد تتجه نحو تسوية محتملة.

ويعزز هذا التفاؤل تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي أعلن أمس الثلاثاء أن الولايات المتحدة تحرز تقدماً في جهودها الرامية للتفاوض لإنهاء الحرب مع إيران، مما أسهم في دعم معنويات المستثمرين.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، نحو 262 مليون سهم؛ وسجلت أسهم 246 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 18 شركة أخرى.

وتصدرت أسهم شركات "صدق"، و"صالح الراشد"، و"رسن"، و"مجموعة صافولا"، و"شري" قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 5.71% و8.20%، بينما كانت أسهم شركات "ينساب"، و"مكة"، و"الخدمات الأرضية"، و"المواساة"، و"ميفك ريت" الأكثر انخفاضاً، بنسب تراوحت ما بين 1.70% و2.79%.

وعلى صعيد النشاط، جاءت أسهم شركات "أرامكو السعودية"، و"أميركانا"، و"الإنماء"، و"كيان السعودية"، و"الأهلي" كأكثر الشركات نشاطاً من حيث الكمية، بينما تصدرت "الراجحي"، و"أرامكو السعودية"، و"الأهلي"، و"الإنماء "، و"إس تي سي" القائمة من حيث القيمة.

وفي سياق متصل، ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) بنحو 0.26% ، ليصل إلى مستوى 22551.79 نقطة بتداولات بلغت قيمتها 18 مليون ريال، وبكمية أسهم متداولة تجاوزت 2.85 مليون سهم.

وقال الرئيس الأول لإدارة الأصول في أرباح المالية محمد الفراج، إن السوق السعودية سجلت تداولات قوية قبيل انتهاء جلسة اليوم الأربعاء تقارب 4.8 مليار ريال مع صافي شراء بنحو 53%.

أوضح في مقابلة مع "العربية Business"، أن القطاع البنكي يقود الارتفاعات، مع تدفقات واضحة على الأسهم القيادية مثل مصرف الراجحي.

وأشار إلى أن التوقعات تشير إلى تحسن قطاع البتروكيماويات بدءاً من النصف الثاني 2026 وحتى 2027 مع تحسن الأسعار والطلب.
