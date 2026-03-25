تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
إقتصاد

أرايز تستثمر 3 مليارات دولار في كينيا خلال 5 سنوات

Lebanon 24
25-03-2026 | 16:43
A-
A+

أرايز تستثمر 3 مليارات دولار في كينيا خلال 5 سنوات
أرايز تستثمر 3 مليارات دولار في كينيا خلال 5 سنوات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قال مسؤول تنفيذي في شركة أرايز للمنصات الصناعية المتكاملة لـ"رويترز" إن الشركة المتخصصة في تطوير البنى التحتية الأفريقية ومقرها دبي تعتزم استثمار أكثر من 3 مليارات دولار في كينيا خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقد تدعم هذه الأموال، التي من المقرر تخصيصها لثلاثة مجمعات صناعية وتصديرية وشركة نسيج، جهود كينيا لجذب استثمارات أجنبية بهدف خلق فرص عمل.

وقال المدير التنفيذي المسؤول عن تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة لدى الشركة نيخيل غاندي على هامش مؤتمر استثماري "سيتجاوز إجمالي استثماراتنا في هذه المشاريع نحو 3 مليارات دولار".

وأضاف "نسعى لجذب شركات عالمية من أكثر من 14 دولة حول العالم لإنشاء قواعد تصنيع لها هنا"، وأن أرايز ستوفر ما بين 30% و40% من الأموال بنفسها مقابل حصة في رأس مال المشاريع.

وقال غاندي إن الباقي سيأتي من خلال قروض من مؤسسات تمويل تنموي ومقرضين آخرين، وإن الأموال ستوجه إلى منطقتين للتصدير على طول ساحل كينيا وثالثة في نيفاشا الواقعة في منطقة الوادي المتصدع وإلى شركة المنسوجات ريفاتكس.

أرايز مملوكة لذراع الاستثمار المباشر لبنك الصادرات والواردات الأفريقي ومؤسسة التمويل الأفريقية وشركة رؤية للاستثمار السعودية ومجموعة إكويتان التي مقرها الإمارات.

ولديها مشاريع كبيرة في بنين والغابون، لكن هذه ستكون أول استثماراتها في كينيا.

وقال غاندي إنه من المقرر أيضا إنشاء مرفق بقيمة 800 مليون دولار لدعم المستثمرين الذين سيشغلون مساحات في المناطق بمجرد تطويرها، وذلك بالتعاون مع مجموعة الخدمات المالية الكينية كيه.سي.بي وبنك الصادرات والواردات الأفريقي.

وأضاف أن عشرات الشركات من الصين ولبنان والهند أبدت اهتمامها، لكنه رفض الكشف عن أسمائها.

وتابع أن الحرب في إيران ورفع الرسوم الجمركية الأميركية قد يعودان بالفائدة على بعض الدول الأفريقية مع تغير طبيعة سلاسل التوريد.

وقال "سيحول الناس سلاسل القيمة إلى هذه القارة"، مشيرا إلى المنسوجات والمعادن والسيارات الكهربائية. وأضاف "بالنظر للموقع الجغرافي لكينيا، أستطيع بالفعل أن أتوقع تحولا جذريا".
الأفريقية

الإمارات

الكشف عن

السعودية

المعادن

السعود

رويترز

لبنان

فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24