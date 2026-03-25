أرايز تستثمر 3 مليارات دولار في كينيا خلال 5 سنوات

قال مسؤول تنفيذي في شركة أرايز للمنصات الصناعية المتكاملة لـ" " إن الشركة المتخصصة في تطوير البنى التحتية ومقرها دبي تعتزم استثمار أكثر من 3 مليارات دولار في كينيا خلال السنوات الخمس المقبلة.



وقد تدعم هذه الأموال، التي من المقرر تخصيصها لثلاثة مجمعات صناعية وتصديرية وشركة نسيج، جهود كينيا لجذب استثمارات أجنبية بهدف خلق فرص عمل.



وقال المدير التنفيذي المسؤول عن تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة لدى الشركة نيخيل غاندي على هامش مؤتمر استثماري "سيتجاوز إجمالي استثماراتنا في هذه المشاريع نحو 3 مليارات دولار".



وأضاف "نسعى لجذب شركات عالمية من أكثر من 14 دولة حول العالم لإنشاء قواعد تصنيع لها هنا"، وأن أرايز ستوفر ما بين 30% و40% من الأموال بنفسها مقابل حصة في رأس مال المشاريع.



وقال غاندي إن الباقي سيأتي من خلال قروض من مؤسسات تمويل تنموي ومقرضين آخرين، وإن الأموال ستوجه إلى منطقتين للتصدير على طول ساحل كينيا وثالثة في نيفاشا الواقعة في منطقة الوادي المتصدع وإلى شركة المنسوجات ريفاتكس.



أرايز مملوكة لذراع الاستثمار المباشر لبنك الصادرات والواردات الأفريقي ومؤسسة التمويل الأفريقية وشركة رؤية للاستثمار ومجموعة إكويتان التي مقرها .



ولديها مشاريع كبيرة في بنين والغابون، لكن هذه ستكون أول استثماراتها في كينيا.



وقال غاندي إنه من المقرر أيضا إنشاء مرفق بقيمة 800 مليون دولار لدعم المستثمرين الذين سيشغلون مساحات في المناطق بمجرد تطويرها، وذلك بالتعاون مع مجموعة الخدمات المالية الكينية كيه.سي.بي وبنك الصادرات والواردات الأفريقي.



وأضاف أن عشرات الشركات من الصين ولبنان والهند أبدت اهتمامها، لكنه رفض أسمائها.



وتابع أن الحرب في ورفع الرسوم الجمركية الأميركية قد يعودان بالفائدة على بعض الدول الأفريقية مع تغير طبيعة سلاسل التوريد.



وقال "سيحول الناس سلاسل القيمة إلى هذه القارة"، مشيرا إلى المنسوجات والمعادن والسيارات الكهربائية. وأضاف "بالنظر للموقع الجغرافي لكينيا، أستطيع بالفعل أن أتوقع تحولا جذريا".

