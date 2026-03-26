تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

صندوق النقد يدرس احتمال دعم دول متضررة من حرب إيران

Lebanon 24
26-03-2026 | 03:17
A-
A+
صندوق النقد يدرس احتمال دعم دول متضررة من حرب إيران
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أفادت بلومبرغ نيوز، نقلا عن مصادر، أن صندوق النقد الدولي يُجري دراسات تحليلية عن الدول لتقييم الاقتصادات التي قد تحتاج إلى تمويل إضافي في حال استمرار الحرب مع إيران.

وذكر التقرير أن صندوق النقد طلب من مكاتبه في الدول المختلفة مشاركة التحليلات في مجالات تتراوح بين وضع ميزان المعاملات الجارية واحتياجات التمويل المحتملة، مضيفا أن التقييم يركز على الدول التي لديها برامج تمويل نشطة مع الصندوق.

وبحسب بلومبرغ نيوز، أشار متحدث باسم صندوق النقد الدولي إلى أن المديرة العامة كريستالينا غورغييفا صرّحت مؤخراً بأنه في ظل عالم مضطرب، تلجأ دول كثيرة إلى الصندوق طلباً للدعم، وأن الصندوق على أتم الاستعداد لتقديم المساعدة عند الحاجة.
وتُشكّل التكاليف المتزايدة للسلع الأساسية، بما فيها النفط والغاز الطبيعي، ضغوطاً كبيرة على اقتصادات العالم، مما يزيد من خطر انخفاض إيرادات الحكومات، فضلاً عن ارتفاع احتياجاتها الإنفاقية لدعم مواطنيها. كما أدت اضطرابات إمدادات الأسمدة إلى تراجع آفاق الإنتاج الزراعي.


بلغ سعر خام برنت أكثر من 104 دولار للبرميل خلال تعاملات الخميس المبكرة، بعد أن ارتفع من حوالي 70 دولارًا قبل الحرب.
Advertisement
صندوق النقد الدولي

النفط والغاز

النقد الدولي

خام برنت

بلومبرغ

ستالين

الغاز

النفط

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24