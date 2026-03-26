صندوق النقد يدرس احتمال دعم دول متضررة من حرب إيران

أفادت نيوز، نقلا عن مصادر، أن يُجري دراسات تحليلية عن الدول لتقييم الاقتصادات التي قد تحتاج إلى تمويل إضافي في حال استمرار الحرب مع .



وذكر التقرير أن صندوق النقد طلب من مكاتبه في الدول المختلفة مشاركة التحليلات في مجالات تتراوح بين وضع ميزان المعاملات الجارية واحتياجات التمويل المحتملة، مضيفا أن التقييم يركز على الدول التي لديها برامج تمويل نشطة مع الصندوق.



وبحسب بلومبرغ نيوز، أشار متحدث باسم صندوق إلى أن المديرة العامة كريستالينا غورغييفا صرّحت مؤخراً بأنه في ظل عالم مضطرب، تلجأ دول كثيرة إلى الصندوق طلباً للدعم، وأن الصندوق على أتم الاستعداد لتقديم المساعدة عند الحاجة.

وتُشكّل التكاليف المتزايدة للسلع الأساسية، بما فيها الطبيعي، ضغوطاً كبيرة على اقتصادات العالم، مما يزيد من خطر انخفاض إيرادات الحكومات، فضلاً عن ارتفاع احتياجاتها الإنفاقية لدعم مواطنيها. كما أدت اضطرابات إمدادات الأسمدة إلى تراجع الإنتاج الزراعي.





بلغ سعر أكثر من 104 دولار للبرميل خلال تعاملات الخميس المبكرة، بعد أن ارتفع من حوالي 70 دولارًا قبل الحرب.