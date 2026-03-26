|
إقتصاد
اليابان تبدأ سحباً استثنائياً من مخزون النفط لمواجهة "حرب إيران"
Lebanon 24
26-03-2026
|
04:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
بدأت الحكومة
اليابانية
، الخميس، ضخ كميات من
النفط
من المخزونات الحكومية، لتحقيق استقرار في الإمدادات، في ظل الحرب الأميركية
الإسرائيلية
الحالية ضد
إيران
، وذلك في إطار أكبر عملية سحب من الاحتياطي المخزّن في البلاد على الإطلاق.
وأفادت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، بأن من المقرر أن ينتهي ضخ النفط - الذي يعادل استهلاك الطلب المحلي في
30 يوما
، أو نحو 8.5 مليون كيلولتر - بحلول نهاية نيسان المقبل، ويأتي بعد تحرير مخزونات تعادل استهلاك 15 يوما، كانت موجودة لدى القطاع الخاص، والتي كانت قد بدأت الأسبوع الماضي.
ويتصاعد القلق بشأن نقص إمدادات النفط في
اليابان
، التي تعتمد على
الشرق الأوسط
لتأمين أكثر من 90% من وارداتها من النفط الخام، وذلك بعد أن أغلقت
طهران
بصورة فعلية مضيق هرمز - الممر الملاحي الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية – بعد الهجمات التي شنتها
الولايات المتحدة
وإسرائيل على إيران في 28 شباط الماضي، بحسب
وكالة الأنباء
الألمانية
(د.ب.أ).
