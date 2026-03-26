اليابان تبدأ سحباً استثنائياً من مخزون النفط لمواجهة "حرب إيران"

بدأت الحكومة ، الخميس، ضخ كميات من من المخزونات الحكومية، لتحقيق استقرار في الإمدادات، في ظل الحرب الأميركية الحالية ضد ، وذلك في إطار أكبر عملية سحب من الاحتياطي المخزّن في البلاد على الإطلاق.



وأفادت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، بأن من المقرر أن ينتهي ضخ النفط - الذي يعادل استهلاك الطلب المحلي في ، أو نحو 8.5 مليون كيلولتر - بحلول نهاية نيسان المقبل، ويأتي بعد تحرير مخزونات تعادل استهلاك 15 يوما، كانت موجودة لدى القطاع الخاص، والتي كانت قد بدأت الأسبوع الماضي.



ويتصاعد القلق بشأن نقص إمدادات النفط في ، التي تعتمد على لتأمين أكثر من 90% من وارداتها من النفط الخام، وذلك بعد أن أغلقت بصورة فعلية مضيق هرمز - الممر الملاحي الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية – بعد الهجمات التي شنتها وإسرائيل على إيران في 28 شباط الماضي، بحسب (د.ب.أ).

Advertisement