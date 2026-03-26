مدخراتُك في "خطر" الحرب.. اليكم قواعد لحماية رأس المال من التقلبات الحادة

تستدعي أوقات الحروب والنزاعات المسلحة تغييراً جوهرياً في عقلية صغار المستثمرين، حيث تصبح الأولوية القصوى هي حماية والمدخرات بدلاً من مطاردة المكاسب السريعة.

وفي ظل التقلبات الحادة التي تفرضها بيئة عدم اليقين، تبرز ضرورة تبني استراتيجيات دفاعية تتجنب القرارات العاطفية والانفعالية التي تغذيها الشائعات أو "البيع الهلعي" الناتج عن المتسارعة.



وتتلخص قواعد الأمان المالي في هذه المرحلة في ضرورة تنويع المحفظة الاستثمارية عبر توزيع الأصول، والاحتفاظ بمستوى معقول من السيولة النقدية التي تمنح المستثمر مرونة لإعادة الدخول عند مستويات سعرية أدنى.

كما يُنصح باللجوء إلى والفضة كأدوات للتحوط طويل الأجل ضد التضخم وتقلبات العملات، مع التأكيد على تجنب الاقتراض لغرض الاستثمار أو استخدام "الرافعة المالية" التي تضاعف المخاطر في الأسواق المتذبذبة.

وفي قطاع الأسهم، يظل الاستثمار التدريجي في الشركات القيادية ذات القوي هو الخيار الأكثر أماناً، حيث تكون هذه الشركات أسرع من غيرها في استعادة عافيتها عقب انتهاء الاضطرابات الجيوسياسية.



