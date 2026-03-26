تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
15
o
طرابلس
15
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
13
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
7
o
بشري
9
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
إقتصاد
التضخمُ يهددُ أكبر اقتصاد أوروبي.. هل تنجحُ خطة ميرتس في خفض الأسعار؟
Lebanon 24
26-03-2026
|
08:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
أقر مجلس النواب الألماني إجراءات أولية للحد من الارتفاع الحاد في أسعار الوقود في أكبر اقتصاد
أوروبي
، بعدما دفعت الحرب الحالية الأسعار إلى مستويات قياسية.
وبموجب التشريع الجديد، سيُسمح لمحطات الوقود برفع الأسعار مرة واحدة فقط يومياً عند الساعة الثانية عشرة ظهراً بالتوقيت المحلي، بينما يتاح لها خفض الأسعار في أي وقت. وتواجه
المحطات
المخالفة غرامات مالية قد تصل إلى 100 ألف
يورو
.
ويتضمن القانون تشديد قواعد مكافحة الاحتكار لزيادة الشفافية في عمليات التسعير، مع استمرار النقاشات داخل الائتلاف الحاكم بزعامة المستشار
فريدريش
ميرتس لاتخاذ خطوات إضافية.
وتأتي هذه التحركات بعدما تجاوز سعر لتر الوقود حاجز الاثنين يورو في
ألمانيا
منذ أواخر شباط الماضي، تزامناً مع التوترات العسكرية واستهداف خطوط الملاحة الدولية.
ويتوقع اقتصاديون أن يرتفع معدل التضخم في البلاد هذا العام ليقترب من 3% بدلاً من 2% كانت متوقعة سابقاً. ومن المقرر دخول هذه الإجراءات حيز التنفيذ أوائل نيسان المقبل، على أن تخضع للمراجعة بعد عام واحد.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24