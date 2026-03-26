تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
إقتصاد

التضخمُ يهددُ أكبر اقتصاد أوروبي.. هل تنجحُ خطة ميرتس في خفض الأسعار؟

Lebanon 24
A-
A+
التضخمُ يهددُ أكبر اقتصاد أوروبي.. هل تنجحُ خطة ميرتس في خفض الأسعار؟
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أقر مجلس النواب الألماني إجراءات أولية للحد من الارتفاع الحاد في أسعار الوقود في أكبر اقتصاد أوروبي، بعدما دفعت الحرب الحالية الأسعار إلى مستويات قياسية.

وبموجب التشريع الجديد، سيُسمح لمحطات الوقود برفع الأسعار مرة واحدة فقط يومياً عند الساعة الثانية عشرة ظهراً بالتوقيت المحلي، بينما يتاح لها خفض الأسعار في أي وقت. وتواجه المحطات المخالفة غرامات مالية قد تصل إلى 100 ألف يورو.

ويتضمن القانون تشديد قواعد مكافحة الاحتكار لزيادة الشفافية في عمليات التسعير، مع استمرار النقاشات داخل الائتلاف الحاكم بزعامة المستشار فريدريش ميرتس لاتخاذ خطوات إضافية.

وتأتي هذه التحركات بعدما تجاوز سعر لتر الوقود حاجز الاثنين يورو في ألمانيا منذ أواخر شباط الماضي، تزامناً مع التوترات العسكرية واستهداف خطوط الملاحة الدولية.
 
ويتوقع اقتصاديون أن يرتفع معدل التضخم في البلاد هذا العام ليقترب من 3% بدلاً من 2% كانت متوقعة سابقاً. ومن المقرر دخول هذه الإجراءات حيز التنفيذ أوائل نيسان المقبل، على أن تخضع للمراجعة بعد عام واحد.

ألمانيا

المحطات

فريدريش

النقاش

أوروبي

الملاح

الملا

روبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24