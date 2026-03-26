تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

احتياطيات تركيا من الذهب تنخفض لأدنى مستوى في 7 سنوات

Lebanon 24
26-03-2026 | 16:32
A-
A+
احتياطيات تركيا من الذهب تنخفض لأدنى مستوى في 7 سنوات
احتياطيات تركيا من الذهب تنخفض لأدنى مستوى في 7 سنوات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أظهرت بيانات البنك المركزي التركي أن احتياطياته من الذهب انخفضت بنحو 50 طناً لتصل إلى 772 طناً الأسبوع الماضي في أكبر انخفاض أسبوعي منذ أغسطس 2018 بسبب تداعيات الحرب على إيران.

وباع البنك المركزي لأول مرة ذهباً بثلاثة مليارات دولار تقريباً الأسبوع الماضي، إضافة إلى مبيعات عملات أجنبية بلغت 26 مليار دولار منذ بدء الحرب قبل نحو شهر، في خطوة تعكس جهود السلطات لتحقيق استقرار الأسواق.

وخلصت حسابات أجراها مصرفيون استناداً إلى بيانات البنك المركزي الصادرة اليوم الخميس إلى أنه باع نحو 22 طناً من الذهب الأسبوع الماضي، وفقاً لوكالة "رويترز".

وأشار المصرفيون إلى أن حجم عمليات مبادلة الليرة التركية المدعومة بالذهب بعملات أجنبية بلغ نحو 31 طناً الأسبوع الماضي.

وأدت تقلبات الأسواق عقب الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير الماضي إلى تسريع مبيعات العملات الأجنبية، مما أسفر عن انخفاض احتياطيات البنك المركزي نتيجة مبيعات العملات من ناحية وتراجع أسعار الذهب العالمية من ناحية أخرى.

ويشير تقدير المصرفيين إلى أن انخفاض أسعار الذهب 10% تقريباً الأسبوع الماضي تسبب في تراجع قيمة احتياطيات الذهب لدى البنك بنحو ثمانية مليارات دولار، وبالتالي، فقدت قيمة الذهب ضمن إجمالي احتياطيات البنك المركزي 18 مليار دولار الأسبوع الماضي، مدفوعة بعمليات مبادلة وبيع الذهب، فضلاً عن انخفاض أسعار الذهب العالمية.

وارتفع إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي 5.8 مليار دولار الأسبوع الماضي، أما إجمالي الاحتياطيات فقد انخفض 12.2 مليار دولار إلى 177.5 مليار دولار.
البنك المركزي

الإسرائيلي

إسرائيل

التركية

رويترز

التركي

تركيا

الترك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
16:13 | 2026-03-26
Lebanon24
13:00 | 2026-03-26
Lebanon24
11:44 | 2026-03-26
Lebanon24
08:22 | 2026-03-26
Lebanon24
08:22 | 2026-03-26
Lebanon24
07:01 | 2026-03-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24