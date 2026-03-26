احتياطيات تركيا من الذهب تنخفض لأدنى مستوى في 7 سنوات

أظهرت بيانات أن احتياطياته من انخفضت بنحو 50 طناً لتصل إلى 772 طناً الأسبوع الماضي في أكبر انخفاض أسبوعي منذ 2018 بسبب تداعيات الحرب على .



وباع البنك المركزي لأول مرة ذهباً بثلاثة مليارات دولار تقريباً الأسبوع الماضي، إضافة إلى مبيعات عملات أجنبية بلغت 26 مليار دولار منذ بدء الحرب قبل نحو شهر، في خطوة تعكس جهود السلطات لتحقيق استقرار الأسواق.



وخلصت حسابات أجراها مصرفيون استناداً إلى بيانات البنك المركزي الصادرة اليوم الخميس إلى أنه باع نحو 22 طناً من الذهب الأسبوع الماضي، وفقاً لوكالة " ".



وأشار المصرفيون إلى أن حجم عمليات مبادلة الليرة المدعومة بالذهب بعملات أجنبية بلغ نحو 31 طناً الأسبوع الماضي.



وأدت تقلبات الأسواق عقب الهجوم الأميركي على إيران في 28 فبراير الماضي إلى تسريع مبيعات العملات الأجنبية، مما أسفر عن انخفاض احتياطيات البنك المركزي نتيجة مبيعات العملات من ناحية وتراجع أسعار الذهب العالمية من ناحية أخرى.



ويشير تقدير المصرفيين إلى أن انخفاض أسعار الذهب 10% تقريباً الأسبوع الماضي تسبب في تراجع قيمة احتياطيات الذهب لدى البنك بنحو ثمانية مليارات دولار، وبالتالي، فقدت قيمة الذهب ضمن إجمالي احتياطيات البنك المركزي 18 مليار دولار الأسبوع الماضي، مدفوعة بعمليات مبادلة وبيع الذهب، فضلاً عن انخفاض أسعار الذهب العالمية.



وارتفع إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي 5.8 مليار دولار الأسبوع الماضي، أما إجمالي الاحتياطيات فقد انخفض 12.2 مليار دولار إلى 177.5 مليار دولار.

