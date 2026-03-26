تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
إقتصاد

توتال: تأثيرات النزاع على الطاقة والأسواق أمر محتمل قريبًا

Lebanon 24
26-03-2026 | 16:13
A-
A+

توتال: تأثيرات النزاع على الطاقة والأسواق أمر محتمل قريبًا
توتال: تأثيرات النزاع على الطاقة والأسواق أمر محتمل قريبًا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قال باتريك بويان الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز الفرنسية الكبرى للنفط اليوم الخميس إن الشركة أجلت نحو 1300 شخص من الإمارات وقطر والسعودية والعراق، ولم يتبق في المنطقة سوى عدد قليل من الموظفين المحليين والمتعاقدين، وفق وكالة "رويترز".

وحذر الرئيس التنفيذي لشركة "توتال إنرجيز" هذا الأسبوع، من أن استمرار النزاع في الشرق الأوسط لأكثر من 6 أشهر سيؤدي إلى آثار حقيقية على الاقتصادات العالمية.

وقال باتريك بوياني لشبكة "سي جي تي ان" الصينية، إن الأمر كله "مسألة مدة فقط"، مضيفا "إذا تجاوزت 6 أشهر، سيكون لدينا تأثيرات حقيقية، وستعاني كل اقتصادات العالم".

وأضاف في مقابلة على هامش منتدى التنمية الصيني، أنّه مع إغلاق مضيق هرمز الذي يعدّ ممرا بحريا حيويا ل 20 % من نفط العالم وغازه، سيتعذر على عشرة ملايين برميل من النفط يوميا مغادرة منطقة الخليج" وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية "أ.ف.ب".

وأجبرت الحرب التي طالت الدول الخليجية، شركة "توتال إنرجيز" على تجميد عملها في العديد من الحقول البحرية، ما يعني وقف ما يعادل 15% من إجمالي إنتاجها العالمي من النفط والغاز. (العربية)
وكالة الأنباء

الشرق الأوسط

الفرنسية

الإمارات

السعودية

الصينية

الخليجي

العراق

الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
16:32 | 2026-03-26
Lebanon24
13:00 | 2026-03-26
Lebanon24
11:44 | 2026-03-26
Lebanon24
08:22 | 2026-03-26
Lebanon24
08:22 | 2026-03-26
Lebanon24
07:01 | 2026-03-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24