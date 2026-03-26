توتال: تأثيرات النزاع على الطاقة والأسواق أمر محتمل قريبًا

قال باتريك بويان الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز الكبرى للنفط اليوم الخميس إن الشركة أجلت نحو 1300 شخص من وقطر والسعودية والعراق، ولم يتبق في المنطقة سوى عدد قليل من الموظفين المحليين والمتعاقدين، وفق وكالة " ".



وحذر الرئيس التنفيذي لشركة "توتال إنرجيز" هذا الأسبوع، من أن استمرار النزاع في لأكثر من 6 أشهر سيؤدي إلى آثار حقيقية على الاقتصادات العالمية.



وقال باتريك بوياني لشبكة "سي جي تي ان" ، إن الأمر كله "مسألة مدة فقط"، مضيفا "إذا تجاوزت 6 أشهر، سيكون لدينا تأثيرات حقيقية، وستعاني كل اقتصادات العالم".



وأضاف في مقابلة على هامش منتدى التنمية الصيني، أنّه مع إغلاق مضيق هرمز الذي يعدّ ممرا بحريا حيويا ل 20 % من نفط العالم وغازه، سيتعذر على عشرة ملايين برميل من يوميا مغادرة منطقة " وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية "أ.ف.ب".



وأجبرت الحرب التي طالت الدول الخليجية، شركة "توتال إنرجيز" على تجميد عملها في العديد من الحقول البحرية، ما يعني وقف ما يعادل 15% من إجمالي إنتاجها العالمي من النفط والغاز. (العربية)

