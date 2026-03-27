إقتصاد
القضاء يفرمل قرار ترامب.. هل أطاح "الذكاء الاصطناعي" بقرار وزارة الدفاع؟
Lebanon 24
27-03-2026
|
06:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
فازت شركة "أنثروبيك" الأميركية للذكاء الاصطناعي بحكم قضائي يقضي بوقف الحظر الذي فرضته إدارة
الرئيس دونالد ترامب
على استخدام تقنياتها، وذلك بعدما حذرت الشركة من أن هذا القرار قد يكبدها خسائر بمليارات الدولارات.
وأصدرت قاضية المحكمة الجزئية ريتا لين حكماً أولياً بوقف خطط الحكومة لقطع العلاقات مع الشركة، معتبرة أن الحظر المفروض على تطبيق "كلود" لا يبدو أنه يستهدف مصالح
الأمن القومي
.
وأشارت القاضية في حيثيات حكمها إلى أن الإجراءات الحكومية تبدو وكأنها تهدف إلى معاقبة الشركة، بدلاً من معالجة مخاوف تتعلق بسلامة العمليات، وقررت تأجيل تنفيذ الحكم لمدة سبعة أيام لإتاحة الفرصة للحكومة للاستئناف.
وكانت "أنثروبيك" قد رفعت دعوى قضائية لإبطال تصنيف
وزارة الدفاع
لها كخطر على سلاسل التوريد، في ظل خلاف مستمر حول ضوابط استخدام الجيش للذكاء الاصطناعي، حيث تطالب الشركة بضمانات لعدم استخدام تطبيقاتها في المراقبة الجماعية أو صناعة أسلحة ذاتية التشغيل.
